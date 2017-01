Viktor Bout, inamicul SUA

Juraţii din procesul de la New York al presupusului traficant de arme rus Viktor Bout au audiat, miercuri, o înregistrare sonoră realizată în timpul unei operaţiuni sub acoperire pentru capturarea lui, în care acesta afirma: ”Avem acelaşi inamic, SUA”. Această înregistrare a fost realizată în 2008, în Thailanda, într-o sală de şedinţe a unui hotel din Bangkok, unde agenţii americani care au luat legătura cu Bout au pretins că sunt combatanţi columbieni din cadrul FARC, interesaţi de o comandă. În acest document audio, unul dintre agenţi, Carlos, fost traficant de droguri care a primit circa nouă milioane de dolari din partea administraţiei americane pentru serviciile sale, îi explică lui Bout că are nevoie de rachete antiaeriene pentru a distruge elicoptere americane. Potrivit lui Carlos, Viktor Bout a redactat el însuşi o listă de arme pe care îşi propunea să le vândă. Această listă scrisă de mână, în rusă şi spaniolă, a fost prezentată în timpul audierii şi conţine numeroase arme. Potrivit avocaţilor săi, Bout nu a intenţionat niciodată să vândă arme şi voia să vândă două avioane de transport.

Fostul pilot şi traducător al armatei sovietice, în vârstă de 44 de ani, a pledat nevinovat, la 17 noiembrie 2010, după extrădarea sa de către Thailanda către SUA. El riscă între 25 de ani şi închisoare pe viaţă. Bout este suspectat că a folosit o flotă de avioane cargo constituită după sfârşitul Războiului Rece, pentru a transporta arme în Africa, America de Sud şi Orientul Mijlociu. Folosind cel puţin şapte pseudonime în cariera sa şi vorbind cel puţin şase limbi străine, el este considerat un fost membru al serviciilor de informaţii militare sovietice. El a inspirat personajul jucat de Nicolas Cage în filmul ”Lord of War” din 2005.