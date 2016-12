Viktor Bout riscă închisoarea pe viaţă

Traficantul de arme rus Viktor Bout, cel care a inspirat filmul ”Lord of War”, cu Nicolas Cage şi care a fost prins şi cu ajutorul României, şi-ar putea petrece restul vieţii în închisoare, după ce un juriu federal l-a găsit, miercuri, vinovat de conspiraţie în vederea uciderii de cetăţeni americani, de achiziţionare şi export de rachete antiaeriene şi de furnizare de sprijin material pentru sprijinirea unei organizaţii teroriste. Avocatul lui Bout, Albert Dayan, a spus că va ataca verdictul în apel.

Cunoscut sub porecla de Negustorul Morţii, Bout, în vârstă de 44 de ani, este considerat de oficialii SUA şi ONU printre cei mai renumiţi traficanţi de arme la nivel mondial. El a fost arestat la 7 martie 2008, în Thailanda, după ce unul dintre complicii săi venise în România, pentru a negocia o tranzacţie cu agenţi americani sub acoperire, care au avut sprijinul Bucureştiului în această operaţiune desfăşurată de Drug Enforcement Agency (DEA). Fost ofiţer în Armata Sovietică a Aerului, Bout a fost descris de procuror drept un om foarte periculos, care voia să vândă arme teroriştilor, pentru a ucide americani. Agenţi sub acoperire s-au dat drept rebeli columbieni din FARC, dispuşi că cumpere mari cantităţi de arme. Agenţii au încercat să cumpere 700 până la 800 rachete antiaeriene, mii de puşti AK-47 şi mine terestre, spunându-i lui Bout că vor să ucidă americani, potrivit actului de punere sub acuzare. Bout le-a răspuns, asigurându-i că le va pregăti ”orice de care FARC are nevoie”.

Rusia a spus ieri că încearcă să-l aducă în ţară pe Viktor Bout. Ministerul rus de Externe a mai spus că verdictul a fost dat în urma unor presiuni fără precedent din partea SUA. ”Este revoltător că acest caz a fost înconjurat în mod deliberat de background negativ ce a venit direct de la legislatorii americani. Acest lucru pune sub semnul întrebării bazele acuzaţiilor şi a justiţiei”, a spus MAE rus.