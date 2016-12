Traficantul de arme Viktor Bout riscă între 25 de ani şi închisoare pe viaţă, dacă va fi găsit vinovat, a declarat procurorul american Preet Bharara. Bout a ajuns marţi în SUA, din Thailanda şi a fost dus la un centru de detenţie temporar al unui tribunal federal din New York. Bout, fost ofiţer în forţele aeriene sovietice transformat în om de afaceri, a fost arestat la 6 martie 2008, la Bangkok, după ce se întâlnise cu agenţi americani care se dădeau drept membri FARC şi care spuneau că vor să cumpere rachete şi lansatoare de rachete. Bout a fost prins în urma unei operaţiuni comune cu România. Andrew Smulian, complicele traficantului de arme Viktor Bout, a fost în România, pentru a încheia tranzacţii cu potenţiali cumpărători, iar autorităţile au interceptat convorbiri şi au înregistrat întâlnirile pe care acesta le-a avut în România cu doi colaboratori ai agenţiei antidrog din SUA. Smulian a stat în România aproximativ două săptămâni, timp în care a fost supravegheat permanent de ofiţerii de la crimă organizată din Poliţia de Frontieră şi de Serviciul Român de Informaţii. Nu a fost arestat pentru că serviciile secrete americane îl urmăreau pe Bout. Arestarea lui Smulian ar fi tulburat apele în sfera de influenţă şi de credibilitate a rusului Bout şi cu siguranţă acesta s-ar fi ascuns. De altfel, arestarea lui Viktor Bout trebuia să aibă loc în România, dar difuzarea filmului “Traficantul de arme” (Lord of War), inspirat din viaţa lui, l-a făcut suspicios şi l-a determinat să nu mai vină ca să perfecteze tranzacţia aflată în vizorul agenţilor secreţi, potrivit unor surse judiciare de la Bucureşti. Acuzatul, care a inspirat personajul jucat de Nicolas Cage în filmul “Lord of War”, este considerat responsabil pentru trafic cu arme în ultimii 15 ani, între Africa şi America de Sud, trecând prin Afganistan şi reţeaua al-Qaida.