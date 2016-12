Viktor Ianukovici Jr. s-a înecat în lacul Baikal

Fiul președintelui fugar al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a murit în regiunea lacului Baikal, transmit agenția rusă Tvrain și cea ucraineană LB, citate de presa de la Chișinău. Un mini-van Volkswagen, în care se presupune că ar fi fost și fiul fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, a căzut sub gheață în lacul Baikal. Presa din Federația Rusă scrie că autoritățile locale recunosc incidentul, însă nu au făcut publice numele celor decedați. Surse din cadrul Ministerului Situațiilor Excepționale anunță că mașina a mers pe gheață în ciuda avertizărilor, potrivit Unimedia. Vehiculul participa la un eveniment sportiv, transporta cinci persoane și a căzut sub gheață. Victor Ianukovici junior s-a înecat, iar restul pasagerilor au reușit să scape. Nu este clar cine se afla la volan. ”Au încălcat regulile, au mers pe gheață pentru a face câteva fotografii. În regiunea capului Hoboi, automobilul a căzut sub gheață. Adâncimea în acel loc este de circa 20 de metri”, transmite serviciul de presă al Ministerului Situațiilor Excepționale din Rusia, citat de Deschide.md. Reamintim că fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici s-a refugiat în Rusia cu toată familia, în 2014, după de a fost alungat de la putere de ”Revoluția din Maidan”.