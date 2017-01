Viktor Sidelnikov i-a observat pe internaţionalii de la CVM Tomis

“Dubla” România - Slovacia, desfăşurată vineri şi sâmbătă în cadrul Ligii Europene la volei masculin, l-a avut printre spectatori şi pe Viktor Sidelnikov, antrenorul echipei constănţene CVM Tomis. Acesta, care este şi selecţioner al naţionalei statului Belarus, şi-a spus părerea despre cele două partide, mai ales că pe tricolori îi cunoaşte foarte bine, din preliminariile Campionatului European. „România a jucat bine în primul meci, în timp ce Slovacia probabil venea după drum şi nu era pregătită pentru meci. Nu a jucat nici Sopko, iar echipa a părut puţin experimentată. România a câştigat puncte în momentele importante şi s-a impus. În meciul al doilea, Slovacia a jucat cu echipa de bază şi asta s-a văzut, în timp ce România a făcut câteva schimbări în sextetul de bază, iar Lică şi Laza au intrat ca titulari”, a spus Sidelnikov. Antrenorul rus şi-a spus părerea şi despre internaţionalii de la CVM Tomis: „Laza a început bine, a atacat câteva mingi şi a punctat, dar are probleme la blocaj, iar din punctul meu de vedere prima sarcină a unui centru este să blocheze cât mai bine. Importantă la un centru este organizarea blocajului pentru apărare. Chiţigoi joacă în general la acelaşi nivel, nici extraordinar, nici foarte prost. Este un jucător bun, cu experienţă, ştie ce are de făcut. Dacă are pase bune, Chiţigoi joacă bine, dar dacă ridicătorul are probleme la pase, Chiţigoi joacă slab. Began a blocat de câteva ori, dar nu suficient. La el este nevoie să discute mai mult cu colegii din linia întâi pentru a organiza cât mai bine blocajul”. Cât despre lotul Tomisului, în care s-au efectuat numeroase schimbări, antrenorul constănţenilor s-a declarat mulţumit. „Avem încă nevoie de o extremă, un jucător înalt, care să blocheze şi să atace bine, şi de un coordonator de valoare. Nu ştiu deocamdată cine va veni. Conducerea clubului se ocupă de transferuri”, a încheiat Sidelnikov.

AZI SE DECIDE PROGRAMUL CAMPIONATULUI VIITOR. Astăzi, de la ora 11.00, este programată o şedinţă cu reprezentanţii echipelor din Divizia A1, cu următoarele puncte pe ordinea de zi: tragerea la sorţi a numerelor de ordine pentru tabela Berger, tragerea la sorţi pentru Cupa României şi stabilirea sistemului competiţional pentru Divizia A1 şi Cupa României, ediţia 2010-2011.