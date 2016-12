Vila 11, la care a râvnit și Băsescu, se vinde greu

Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) se chinuie să vândă Vila 11 din Snagov. După o primă licitație eșuată din lipsă de oferte, RA-APPS a redus prețul cu 10% doar-doar va reuși să ”scape” de ea, astfel că, de la 3.018.900 euro plus TVA, a ajuns la 2.720.900 euro plus TVA, preț de pornire. Dar nici așa nu a mers. Licitația trebuia să aibă loc ieri, însă nu s-a primit nicio ofertă, iar evenimentul a fost anulat. Vila 11 din Snagov i-a fost propusă iniţial fostului preşedinte Traian Băsescu de către Guvern ca reşedinţă, alături de alte şase imobile. Atunci, Băsescu a susținut că i-ar plăcea vila, dar nu a mai primit răspuns din partea Guvernului. Şase zile mai târziu, imobilul a fost scos la vânzare de către RA-APPS, prin licitaţie deschisă cu strigare. Vila, cu etaj şi mansardă, are o suprafaţă utilă de 1.702 metri pătraţi şi o arie desfăşurată de 2.085 metri pătraţi, având anexată o clădire administrativă, una de birouri și un teren de 27.412 metri pătraţi.