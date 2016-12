Vin americanii să curețe plaja de la Năvodari

Însărcinatul cu afaceri ad -interim al Ambasadei SUA la Bucureşti, Dean Thompson, participă, sâmbătă, la o acţiune de curăţare a plajei municipale Năvodari, alături de aproximativ 100 de voluntari angajaţi ai ambasadei, infanterişti marini şi militari ai Forţelor Terestre ale SUA de la Baza Kogălniceanu. Acţiunea are loc sâmbătă, între orele 10.00 şi 14.00, cu ocazia Zilei Internaţionale de Curăţare a Plajelor, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA. "Însărcinatul cu afaceri ad-interim, Dean Thompson, va participa la curăţarea plajei alături de circa 100 de voluntari: angajaţi ai Ambasadei SUA, infanterişti marini şi militari ai Forţelor Terestre ale SUA de la Baza Militară Mihail Kogălniceanu, atât bărbaţi, cât şi femei, precum şi partenerii noştri, membrii «Let’s Do It Romania»", se arată în comunicat. Ziua Internaţională de Curăţare a Plajelor, celebrată anual în data de 20 septembrie, este un avertisment cu privire la gunoaiele aruncate în mări şi oceane. Acestea afectează sănătatea oamenilor, a florei şi faunei, precum şi resursele care depind de sănătatea apelor, precizează Ambasada.