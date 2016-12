Vin ninsorile. Temperaturi de 1 grad C în Dobrogea!

Frigul, ploile și ninsorile s-au instalat în România de câteva zile, iar veștile meteorologilor nu sunt deloc îmbucurătoare. A intrat în vigoare avertizarea de cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, polei, răcire accentuată şi ninsori, valabilă în aproape toată țara, inclusiv la Constanța. Astfel, până luni, 12 octombrie, la ora 18.00, va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă ce vor depăşi local 25 - 30 l/mp, iar în nordul Olteniei şi al Munteniei, în sudul Moldovei şi Dobrogea, izolat, 50 l/mp. În Carpaţii Orientali va ninge şi se va depune strat de zăpadă, dar temporar vor fi şi precipitaţii mixte şi se va forma polei. Precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare se vor semnala şi în zonele montane înalte din restul ţării, dar şi în nordul Moldovei şi în estul Transilvaniei. Vântul va avea intensificări cu viteze de 55 - 60 km/h, mai ales în regiunile sudice, iar în sudul Banatului, estul Munteniei şi Dobrogea, precum şi la munte, vor fi rafale de peste 70 km/h. Procesul de răcire se va accentua, vremea devenind deosebit de rece în toate regiunile, dar cu precădere în cele extracarpatice, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Tot până luni, la 10.00, judeţul Suceava şi zona de munte a judeţului Neamţ se vor afla sub cod portocaliu. În aceste zone, stratul de zăpadă va depăşi 10 - 15 cm și vor fi intensificări ale vântului de peste 70 - 80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Nici în următoarele zile vremea nu se va îmbuna, așa că ar fi bine să vă puneți mai multe rânduri de haine pe voi și să beți multe ceaiuri, pentru a evita răcelile. Dacă luni, în Dobrogea, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 14 grade Celsius, iar cele minime între 3 şi 6 grade C, de marți se răcește și mai tare, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 8 grade C, iar cele minime între 1 şi 6 grade C.

Citește și:

Cod galben de ninsori, ploi și vânt la Constanța

Scoateți cojoacele din dulap!

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun