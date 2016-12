Vin sărbătorile de iarnă

La Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia, sărbătorile de iarnă bat la uşă, fiind întâmpinate cu o manifestare culturală, ce va avea loc astăzi de la ora 10.30, la sediul instituţiei callatiene. Evenimentul este realizat în colaborare cu Şcoala nr. 5 „Gala Galaction” şi Primăria Municipiului Mangalia.

Despre tradiţiile şi obiceiurile de iarnă specifice acestei perioade le va vorbi elevilor însuşi directorul Muzeului „Callatis”, cercetător ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc. Muzeograful Liliana Bădin va prezenta un material, în PowerPoint, în care va ilustra sărbătorile de iarnă din tradiţia populară românească. Elevii clasei a IV-a C, îndrumaţi de înv. Lidia Bleandă, vor interpreta piesa de teatru „Salvaţi de Moş Crăciun”, iar prichindeii clasei I C, pregătiţi de înv. Adina Munteanu, le vor oferi celor prezenţi scurte informaţii despre sărbătorile de iarnă specifice altor popoare şi vor cânta colinde româneşti. În final, şcolarii din clasa a III-a C, coordonaţi de înv. Adriana Dobre, vor interpreta cele mai frumoase colinde de Crăciun din repertoriul românesc şi din cel internaţional

„Sărbătorile încep pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, şi se termină pe 6 ianuarie, de Bobotează. Crăciunul, Anul Nou şi Boboteaza sunt cele mai importante sărbători de iarnă la români. Crăciunul, de origine indo-europeană, specific teritoriilor locuite de geto-daci, identificat cu zeul roman Saturn şi cu zeul iranian Mithras, este considerat, în zilele noastre, ca fiind Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos”, a specificat directorul muzeului callatian, cercetător ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc.