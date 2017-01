Vînătoarea anticipatelor

Anunţă partidul-vînător că vrea să-l tragă afară de urechi pe iepurilă şi să dea cu el de pămînt! S-a pierdut rău cu firea primul vînător al ţării. Umblă prin pădurea politichiei, ţinîndu-şi flinta pe umăr, după potcoave de cai morţi şi iepuri guralivi. S-a pus întîiul vînător al patriei noastre dragi pe vînat iepuri. Nu-i mai plac urşii politichiei. Se mulţumeşte dumnealui cu un biet iepure poznaş care a fugit de la oraş. Mi-e teamă că o să-l dezamăgesc pe întîiul vînător. Nu cred că apucă să-l tragă pe urecheat afară, cît s-o speti el cu tot talentul lui de vînător înrăit. Ce buni ar fi fost pentru dumnealui nişte vechi miliţieni. Ăia, dacă vă amintiţi, scotoceau toţi boscheţii patriei. Măturau, cum se spune în limbajul lor de specialitate, absolut tot! Nu iertau nimic. La comanda conducerii superioare de partid şi de stat, cînd prindeau un iepure, îl băteau pînă îl lăsau lat dacă nu recunoştea că e mistreţ! Răsuna pădurea de ţipetele isterice ale miliţionerilor: Recunoşti bă, că eşti mistreţ? - De ce nu s-ar proceda şi invers! E drept, în anumite zone, cum se întîmplă şi pe la noi, iepurele este ocrotit de legea bunului plac. Cred că, deocamdată, e cam greu să dai într-un iepure. Nu prea îI văd, ţinînd cont de peisajul politic de pe la noi, pe poliţistul harnic care să pună bastonul pe iepuraş. Pentru binele actualei conduceri de partid şi de stat, ar putea fi sacrificat ministrul de Interne. Cu schimbarea de rigoare a refrenului, care ar suna cam aşa: "Bă, recunoşti că eşti iepure?" S-a întors politichia asta cu susul în jos, nu se mai ştie care este urs şi care iepure! A declanşat vînătorul ţării vînătoarea naţională cu dosare. Caută cu năduf prin boscheţii politichiei un iepure care să corespundă aspiraţiilor sale. Se bazează prea mult pe lauda de sine, cum, de altfel, ne-a învăţat în ultimii ani. A căpătat vînătorul obsesia iepurilor. Cum vede o lădiţă cu morcovi, ia imediat poziţia de tragere. Şi-a pus vînătorul hăitaşii în mişcare. Din prea mult exces de zel, aceştia au dat buzna într-o loterie şi au ciuruit iepuraşii de pe pereţi. Au tras, nemernicii, pînă şi în trifoiul cu patru foi. Semn rău. Trag fruntaşii partidului-vînător cu puşca care nu ia foc! S-a declanşat campania de exterminare a iepurilor guralivi. Culmea, nimeni nu vede ciorile partidului care stau pe gard. Nu ele au distrus din faşă recoltele? Ele, dar ce contează, partidul iepuri vînează! Îi avertizăm pe toţi cei cu urechile mari să se adăpostească. Dragi urechişti, nu ieşiţi din culise! Fugăreşte partidul-vînător naţiunea. Visează marele vînător al ţării la o noapte a generalilor cu iepuri. I-ar extermina pe toţi opozanţii prin tragere de urechi. Vînătorul iepuri visează! A început marea vînătoare a anticipatelor! E cîte un vînătoraş mai mic care schiaună şi el în urma plutonului. Trage aiurea şi fără nici un rost, pozînd în salvatorul ţării. Cîte gloanţe are puşca lui de vînătoare, atîtea cuvinte ştie. Se repetă de multe ori pentru că are puşcă cu repetiţie. Face pe evlaviosul, dar, pentru că ştie că nu este un ţintaş prea bun, promite să dea alicele sale primului vînător al ţării. În caz de victorie, vînătoraşul de mîna a doua speră să fie selecţionat printre cîinii hăitaşi din ograda partidului iepuri vînează. Ce nu fac unii ca să ajungă şi ei cu un colţişor de putere în braţe! Merg chiar şi în patru labe, încercînd să vîneze, la ordinul stăpînului, cîte un biet iepuraş de la oraş. Au dispărut subit marile ambiţii vînătoreşti ale primului vînător al ţării. Are adunate tot felul de trofee şi, acum, iată, se mulţumeşte cu un urecheat, după ce capul bunicuţei l-a ratat! Habar nu are ce leu zace în iepurele ţintit. Mamă, mamă, să vedeţi ce flocăială iese cînd o scăpa ăla din cuşcă! Se duce către vînător puşcă! Nici nu a început bine campania electorală de vînătoare şi se şi aud deja împuşcături în pădurea politichiei roase. Atenţie, se pun tot felul de capcane. Miza anticipatelor este foarte mare. Pe principalii combatanţi nu-i interesează numai locul rîvnit în lupta anticipatelor. Fiecare pentru fiecare reprezintă un trofeu de vînătoare...