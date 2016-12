Vine Anul Nou pe stil vechi

După Sărbătoarea Nașterii Domnului, alte mari sărbători se anunță în comunitatea ruşilor lipoveni. Ei vor celebra Revelionul în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Revelionul pe stil vechi este sărbătorit după calendarul iulian, care este decalat cu 13 zile faţă de cel gregorian. La Constanța, pregătirile pentru noul an încep încă de miercuri după-amiază, 13 ianuarie, când etnicii lipoveni iau parte la slujbă și se roagă pentru sănătatea celor dragi în biserică. Tot la biserică merg și joi dimineață, 14 ianuarie. Așa că petrecerile se vor ține abia după aceea, fără focuri de artificii, ci cu mese îmbelșugate, muzică tradițională și multă veselie până în zorii zilei. ”La noi pe 14 lumea se duce la biserică, așa că am hotărât să sărbătorim la sediul comunității - filiala Constanța, situat pe str. Banu Mihalcea nr. 21 în noaptea de 14 spre 15. Etnicilor ruși lipoveni le urez un an mai bun, multă sănătate și spor în tot ceea ce fac, dar și liniște. Cam asta ne trebuie tuturor”, a spus, pentru ”Telegraf”, președintele comunității rușilor lipoveni, filiala Constanța, Nicolae Artion. Petrecerile pentru ortodocșii de rit vechi se vor încheia abia peste o săptămână, atunci când se sărbătorește Boboteaza (19 ianuarie). Cele mai reprezentative localități din județul nostru unde trăiesc etnici ruși lipoveni sunt Ghindărești, Năvodari, Cernavodă, 2 Mai și Constanța. Ghindăreşti este localitatea cu cei mai mulți ruși lipoveni din județ: peste 99%.