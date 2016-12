„Vine barza“, în Mamaia!

Teatrul de pe Lipscani s-a mutat pe litoral, în stațiunea Mamaia, atras de vraja Festivalului Verii - Carusel Cooltural. În această seară, de la ora 20.00, vă promite o comedie explozivă, în regia lui Lucian Iancu, „Vine barza!”. Pe scena din Piațeta Casinoului din Mamaia vor urca: Adriana Trandafir, Laura Cosoi, Mihai Ciucă, Dan Rădulescu şi Doina Teodoru. „Va fi o bucurie să jucăm, astăzi, în centrul staţiunii Mamaia, în faţa unui public numeros, cum am văzut în fiecare seară în care am prezentat Festivalul Verii - Caruselul COOLtural. Avem emoţii, dar suntem pregătiţi pentru marea întâlnire cu criticul, care este publicul. Eu mă bucur să joc alături de Laura Cosoi în acest spectacol, pentru că, deşi este în anul I la Actorie, a învăţat deja legile nescrise ale teatrului şi are premise mari să ajungă o actriţă bună, apreciată de public. Este foarte important să lăsăm loc tinerilor să crească lângă noi pe scenă, aşa cum eu am crescut lângă Florin Piersic. Vă asigur, toţi ne vom achita cu brio de această provocare, astăzi“, a spus Adriana Trandafir.

Seara se va încheia cu un concert special oferit de Ionuţ Micu & Band.

VINERI

Vor urma alte trei seri cu teatru, muzică și... dans. Vineri, organizatorii promit „un spectacol ca-n vremurile bune ale teatrului, o producţie a Universităţii „Ovidius“ - Facultatea de Arte, cu participarea actorilor de la Teatrul de Stat Constanţa”. Este vorba despre... „Mamaia în costum de baie“, un spectacol în regia lui Lucian Iancu, ce propune „o recuperare amuzantă, prin râs, a unei istorii lejere a costumului de baie, într-o succesiune de tablouri de epocă, de pe vremea Chiriţei lui Alecsandri, a lui Caragiale şi celebrului „Union“, de pe vremea tangoului şi charleston-ului, a rock-ului şi până în zilele noastre”. Trupa Friends încheie seara de vineri în ritmuri energice.

SÂMBĂTĂ

Festivalul Verii continuă sâmbătă în pași de tango! Mariano Castro (Narcotango) & Cvartetul Passione, alături de Luana Ibacka şi Jezebel Tango Project, vor oferi un adevărat regal de muzică şi dans, sub genericul „Tango del Mar“. Campioana europeană de tango Laura Iaru şi zeci de dansatori profesionişti vor aduce în Piațeta Casinoului din Mamaia farmecul senzualului tango.

DUMINICĂ

Aventura Coolturală merge mai departe duminică, printr-un recital susținut de unul dintre cei mai îndrăgiți cantautori, Ducu Bertzi. Săptămâna se va încheia într-o notă de veselie și culoare cu „Gâlcevile din Chioggia“, după Carlo Goldoni, o comedie de succes a Teatrului de Stat Constanţa, în regia Danei Dumitrescu.

Festivalul Verii - Carusel Cooltural este un eveniment susţinut de Primăria Municipiului Constanţa şi sprijinit de Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis“ Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Constanţa. Se va desfăşura în fiecare weekend (în anumite săptămâni şi joi), în Piaţeta Casino din Mamaia, până pe 4 septembrie, de la ora 20.00.