Vine canicula! Vezi câte grade vor indica termometrele!

Vremea se va încălzi treptat în următoarea perioadă și va deveni chiar caniculară săptămâna viitoare, când temperaturile vor depăși în medie 30 de grade C, potrivit estimării evoluției valorilor termice și a precipitațiilor între 30 iunie și 12 iulie, publicată pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie (http://www.meteoromania.ro/anm/?lang=ro_ro). În Dobrogea, în această săptămână, regimul termic va fi apropiat de cel normal, cu maxime ce se vor situa, în medie regională, în jurul valorii de 26 de grade Celsius şi minime de 16 - 17 grade C. Săptămâna viitoare, vremea se va încălzi, astfel încât temperaturile diurne vor ajunge în medie la 30 de grade C, iar cele nocturne la 20 de grade C. Averse slabe, cu caracter local, pot apărea între 2 și 4 iulie. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice, şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.