Vine frigul!

În următoarea perioadă vremea se va răci treptat, temperaturile minime ajungând doar la 8 grade duminică. În zonele înalte de munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Dacă până acum am avut parte de zile călduroase, de astăzi vremea se răceşte. O masă de aer rece care intră în Maramures, Crişana, Transilvania şi apoi dincolo de Carpaţi va cobori regimul termic sub cel normal cu până la 8 grade. Astăzi, în jumătatea de sud-est a tării cerul va fi mai mult noros şi va ploua mai ales după amiază şi la noapte, iar cantităţile de apă vor depăşi 20-25 de litri în sud-estul ţării, în Bărăgan şi Dobrogea. În celelalte zone va ploua slab şi doar izolat. Temperaturi maxime vor fi de la 14 grade în nordul Crişanei şi în Maramureş până la 20-25 grade în sud-est. Joi, vremea va continua să se răcească astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11-12 grade nord- vest dar şi în depresiunile intramontane din Carpaţii Orientali pâna la 20-21 grade în sud. Va ploua doar local în estul ţării. Vineri, vremea va fi rece pentru această perioadă cu temperaturi maxime de 12-20 de grade. Numai pe arii restrânse va ploua slab în nordul şi centrul ţării. În zona înaltă, la peste 2.000 de metri, precipitaţiile vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Şi sâmbătă vremea se menţine rece cu temperaturi maxime între 12 şi 20 de grade. Duminică dimineaţa, temperaturile minime vor fi între 0 şi 8 grade ceea ce înseamnă condiţii de brumă în depresiunile intramontate şi zona subcarpatică. \"Cu fiecare zi temperatura mai scade cu câteva grade. Temperaturile vor fi mai scăzute şi cu 8 grade faţă de valorile normale, mai ales faţă de valorile maxime care ar trebui să se încadreze între 18 şi 24 de grade, în această perioadă\", a declarat Dumitru Baltă, meteorolog.