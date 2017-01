Vine gerul. Vor fi minus 3 grade C în Dobrogea!

Vremea va rămâne în general închisă în următoarele zile în Dobrogea, anunță meteorologii. Joi, 10 decembrie, vremea se va menține mohorâtă, iar pe cer nu vom vedea nicio rază de soare, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime se vor situa între 2 și 6 grade Celsius, iar cele minime între -2 și 2 grade C. Vineri, 11 decembrie, vom avea parte în continuare de timp urât. Maximele se vor încadra între 1 și 4 grade C, iar minimele între -3 și 0 grade C. Sâmbătă, 12 decembrie, cerul va fi variabil, mai mult înnorat. Temperaturile încep să crească, astfel că maxima zilei va fi de 7 grade C.