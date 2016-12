Vine primăvara

Primăvara începe să își facă loc la Constanța, înainte de termen. Dacă zilele trecute am avut de îndurat un ger năpraznic, în curând vom trece la haine mai puțin groase. Și asta deoarece săptămâna viitoare vor fi chiar și 14 grade Celsius. Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, sâmbătă, 21 februarie, vremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius, iar cele minime între -2 şi 2 grade C. Izolat va fi ceaţă. Duminică, 22 februarie, vremea va fi caldă, cu aspect schimbător. Cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea, când local va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 9 grade C, iar cele minime între 0 şi 4 grade. Izolat se va forma ceaţă. Luni, 23 februarie, vremea va fi caldă. Cerul va fi mai mult noros şi, local, ziua va mai ploua slab. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 12 grade C, iar cele minime între 3 şi 6 grade C. Și în această zi, izolat va fi ceaţă. Marți, 24 februarie, vremea se menţine caldă. Cerul va fi temporar noros şi izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 14 grade C, iar cele minime între 2 şi 5 grade C. Izolat va fi ceaţă.

VREMEA ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI Dacă vă întrebați cum va fi vremea până la 1 Mai, vă spun meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza pentru următoarele trei luni. În martie, vremea va fi mai friguroasă decât în mod normal, adică sub media multianuală de 3,5 grade Celsius, în aproape toată țara, în afară de regiunile sud-estice și sudice, unde temperaturile vor fi normale pentru prima lună de primăvară. Totodată, ploile vor fi mai abundente decât specificul perioadei în cea mai mare parte a țării, în condițiile în care normalul perioadei este, în medie, de 38 de litri pe metru pătrat. A doua lună de primăvară vine tot cu valori termice mai scăzute decât normalul perioadei, de 9 grade în medie, în aproape toată țara, exceptând zonele de sud-est, unde temperaturile se vor încadra în parametrii obișnuiți. Va ploua în cantități normale, de 51 de litri pe metru pătrat în medie, în aproape toate regiunile țării. Și în mai va fi mai răcoare decât în mod normal în aproape tot teritoriul, în condițiile în care media multianuală este de 15 grade. Cu toate acestea, la Constanța, vremea va fi obișnuită pentru ultima lună de primăvară. Precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod normal, de 66 de litri pe metru pătrat în medie, în mai toată țara, în afară de zonele sudice și sud-estice, unde nu va ploua mai mult decât de obicei.