Vine primăvara în Dobrogea

Miroase a primăvară la Constanța! Încă de duminică, 31 ianuarie, soarele ne-a încântat cu prezența sa. În jurul prânzului, termometrele arătau 12 grade Celsius, așa că nu e de mirare că numeroși constănțeni au ieșit la plimbare pe faleza Cazinoului, din ce în ce mai sumar îmbrăcați. Ca într-o zi autentică de primăvară, tinerii au scos rolele, bicicletele sau trotinetele și au făcut puțină mișcare. De vremea frumoasă au profitat și patronii de restaurante, care au scos mesele și scaunele la aer liber, pentru ca trecătorii obosiți după plimbare să își facă siesta. Vremea rămâne blândă și în următoarele zile, când va fi mai cald decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Luni, 1 februarie, cerul va fi temporar noros ziua, apoi va deveni variabil în Dobrogea. În prima parte a zilei va ploua slab pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 11 grade C, iar cele minime între -1 şi 4 grade C. Vremea va continua să se încălzească. Marți, 2 februarie, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 16 grade C, iar cele minime între 5 şi 9 grade C. Miercuri, 3 februarie, cerul va fi variabil. Maximele se vor încadra între 12 și 18 grade C, iar minimele între 4 și 8 grade C.