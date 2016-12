Vine primăvara; Odată cu apa la robinet!

Locuinţele din comuna Saraiu vor fi în acest an conectate la reţeaua de apă la care se lucrează în prezent. „Proiectul a fost demarat anul trecut şi, în numai şase luni, s-au finalizat lucrările pe 85% din cei 16 kilometri ai reţelei de alimentare cu apă. Proiectul a fost depus pe Ordonanţa nr. 7/2006, privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. A fost un prim pas în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor de infrastructură la nivelul comunei”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia. Ea a precizat că, la sfârşitul lunii trecute a fost depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei un alt proiect care priveşte partea de infrastructură. „Cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa am depus la Ministerul Dezvoltării documentaţia necesară pentru proiectul de realizare a reţelei de canalizare pe 16 kilometri. În acelaşi proiect a fost inclus şi un subproiect privind construirea unui cămin de bătrâni, dar şi un subproiect de asfaltare a străzilor după finalizarea lucrărilor de conectare a locuinţelor la reţeaua de canalizare. Odată implementate aceste proiecte, rezolvăm problemele de infrastructură pentru comunitatea locală din Saraiu”, a spus primarul. În ceea ce priveşte bugetul local, primarul a precizat că, în această săptămână, va fi convocat Consiliul Local pentru adoptarea bugetului. „Aşteptăm să vedem ce se întâmplă cu bugetul la nivel naţional, care am înţeles că va fi adoptat în următoarele zile. Pentru 2013, din bugetul propriu avem programate câteva lucrări de pietruire, care vor fi realizate în regie proprie cu SC Servicii Progres Dezvoltare SRL, unde acţionar unic este Consiliul Local”, a mai spus Dorinela Irimia.