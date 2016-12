Vine scadența pentru plata impozitelor pe semestrul II

A trecut vara și am intrat deja, calendaristic, în toamnă. Odată cu ea vin și scadențele la plata impozitelor și taxelor locale, pentru al doilea semestru al acestui an. Așa se face că Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa anunță că, până la 30 septembrie, ar trebui achitate obligațiile aferente semestrului II. „Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, SPIT recomandă contribuabililor să achite, la termen, impozitele şi/sau taxele datorate pentru: clădiri, teren, mijloace de transport, garaje, telefonie mobilă şi pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa“, a declarat directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun. În cazul în care obligațiile nu sunt plătite până la data scadentă, nivelul majorărilor de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Amintim că obligaţiile datorate bugetului local, pentru anul 2014 şi/sau anii anteriori, se pot achita atât la ghişeele unice ale SPIT, la oficiile poştale, la agenţiile Garanti Bank şi staţiile OMV din municipiul Constanţa, cât şi prin intermediul cardului bancar, pe site-ul instituţiei - www.spit-ct.ro, prin sistemul Internet Banking, prin ordin de plată şi mandat poştal. „Amintim că, începând din acest an, există posibilitatea achitării impozitelor şi taxelor şi prin intermediul telefonului mobil. Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie să descărce aplicaţia Etax Mobile SPIT Constanţa de pe magazinul online Google Play, unde se vor autentifica în baza unui nume de utilizator şi a unei parole“, a mai spus Uzun.