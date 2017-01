Vine vara! Scăpăm de ploi și vor fi 30 de grade C

Meteorologii vin cu vești bune și ne anunță că, deși timid, vara începe să își facă loc. Totuși, de vreme frumoasă ne vom bucura abia peste câteva zile. Și asta deoarece în weekend va mai ploua. Sâmbătă, 28 mai, vor fi ploi în Dobrogea, însoțite de descărcări electrice. Din când în când va mai ieși și soarele. Maximele se vor încadra între 21 și 26 de grade Celsius, iar minimele între 14 și 17 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Duminică, 29 mai, cu toate că se mai încălzește, tot nu scăpăm de ploi. Maxima va ajunge la 27 de grade C, însă și în această zi este posibil să plouă. Luni, 30 mai, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 25 și 30 de grade C, iar cele minime între 17 și 20 de grade C.