Vineri - ziua porților deschise la DNA pentru... liberali

La DNA București a fost, vineri, ziua porților deschise. Rând pe rând, mai multe personalități politice și-au răpit din timpul prețios pentru a vizita locul de muncă al Codruței Kovesi și colaboratorilor ei. Bineînțeles, în sediul DNA s-a intrat doar pe bază de invitație... pe care scria „Citație“. Și, pentru că nu a fost loc pentru toată lumea, la discuțiile cu procurorii au fost poftiți în special câțiva membri de vază ai PNL. Primul care a stat de vorbă cu anchetatorii a fost Theodor Paleologu, fost deputat liberal și fost ministru al Culturii în Guvernul Boc. El a fost audiat, vineri dimineață, la DNA într-un dosar în care are calitatea de martor. După câteva minute bune, Theodor Paleologu a declarat la ieșire că este vorba de dosarul Elenei Udrea, privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale din 2012. „E vorba de campania mea la Primăria Capitalei. Nici nu știu prea bine cine a fost mandatar. Habar nu am. Nu mi-a fost comunicată nicio suspiciune și am spus ce știu. În afară de campania mea, din 2016, în care am semnat ordinele de plată, nu e o chestiune în care să mă fi implicat. E responsabilitatea mandatarului financiar și a organizației de partid. Pentru candidatura din 2016 pot da socoteală pentru orice leu. Țineți minte cum erau campaniile din 2016, cum erau afișe imense, era la mintea cocoșului că ceva nu era în regulă. Cred că se investighează cultura finanțării ciudate a tuturor partidelor“, a afirmat Paleologu după audierea de la DNA. Mai mult decât atât, el a afirmat că se bucură că este audiat și chiar a lăudat DNA. „Se spune adesea că DNA e o instituție teroristă ca-n anii '50. Tatăl meu a fost anchetat de Securitate în anii '50, domnii Dragnea și Tăriceanu au spus asta“, a punctat Paleologu.

SECRETARUL GENERAL AL PNL, ÎN CORZI

Tot la DNA a ajuns și secretarul general al PNL, Marian Petrache, actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov. Potrivit unor surse, șeful CJ Ilfov este acuzat de luare de mită și șantaj, în urma unui denunț făcut de primarul din Jilava, Adrian Mladin. La ieșirea din sediul DNA, Marian Petrache a anunțat că se retrage din toate funcțiile pe care le deține în PNL, însă nu demisionează din cea de președinte al Consiliului Județean Ilfov. „Acum nouă ani, primarul de la Jilava şi-a schimbat buletinul pe Bucureşti, după ce a câștigat alegerile, şi știţi că, dacă îţi schimbi buletinul, pierzi mandatul de primar. S-a dus la prefect să nu-l demită. Spune că l-am şantajat eu ca să nu spun că și-a schimbat buletinul două zile. Chipurile aş fi primit o excursie la Monte Carlo în schimb“, a declarat Petrache.

LIBERALUL NICOLAE ROBU, IMPLICAT ÎNTR-UN DOSAR PRIVIND RETROCEDAREA ILEGALĂ A 1.000 DE IMOBILE

Un alt liberal care a fost prezent, vineri, la DNA este primarul Timișoarei, Nicolae Robu. El este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu vânzarea unor case din centrul istoric al oraşului, acesta precizând că se consideră nevinovat. „Se pare că s-au vândut circa o mie de de imobile. Nu mă pot pronunţa asupra a ceea ce a fost înainte. A existat o hotărâre a administraţiei precedente prin care s-a permis să se vândă apartamente şi pe bază de contracte de închiriere semnate anterior datei de intrare în vigoare a legii. Din mandatul meu sunt două apartamente. E vorba de un apartament cu o cameră de 24 mp şi unul de două camere, vândute către nişte familii modeste. Nu se poate vorbi de corupţie, de persoane sus-puse. Mă consider nevinovat“, a declarat Nicolae Robu. În aceeaşi cauză au fost puși sub învinuire fostul primar al Timişoarei Gheorghe Ciuhandu (fost membru al PNȚCD), dar şi viceprimarul Traian Stoia. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că este vorba despre retrocedarea ilegală a 968 de imobile din zona centrală a Timişoarei, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de euro. În dosar sunt vizaţi și mai mulţi funcţionari.