Vineri avem party!

Weekend-ul se instalează din nou, în această seară, iar tinerii dornici de distracţie „iau cu asalt” cluburile, în funcţie de program şi ofertă. Loredana va cânta în această seară, după miezul nopţii, în clubul Fratelli, alături de Agurida Band. Clubul Crush organizează, tot în această seară, de la ora 22.30, evenimentul „Party for Everyone”, cu cea mai bună muzică, cei mai energici dansatori şi servicii all inclusive la bar, intrarea fiind de 50 de lei. În clubul Goblin, are loc de la ora 22.00 un nou party intitulat „Club Bangers Friday”, în cadrul căruia vor mixa Chesarion şi DJ Oldskull, preţul unui bilet fiind de cinci lei. Clubul Heaven’s Hell organizează o petrecere tematică numită „Retro Party”, cu muzică şi costumaţii din secolul al XX-lea, intrarea fiind liberă.