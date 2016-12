Vineri, două nave de croazieră vin la Constanţa

15:39:00 / 04 Iunie 2014

mda

era de asteptat ca Ucraina si Rusia in conflict sa duca la vizite in constanta ale vaselor de croaziera. recent o baba si-a luxat piciorul in zona Cazinoului. un alt turist octogenar in timp ce fotografia bis. SF petru si pavel s-a impiedicat in strada hacuita si si-a spart arcada. cu asa amintiri parasesc acesti turisti Constanta. Mazare, felicitari . Bafta cu curvele tale prin Mamaia ca cetatenii din mamaia te-au votat.