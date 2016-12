Vineri seară prin oraş

În această seară debutează un nou weekend de primăvară cu petreceri şi concerte, iar constănţenii puşi pe distracţie sunt gata să răspundă prompt invitaţiilor la evenimente şi să umple cluburile şi localurile.

Unul dintre evenimentele serii de vineri este şi concertul rapperilor Spike şi Maximilian, prilejuit de Carnavalul Primăverii care se desfăşoară în clubul Crush, în fiecare seară de vineri a lunii martie. Preţul unui bilet la acest concert programat după miezul nopţii este de 10 lei, însă înainte de această reprezentaţie, Spike va mai susţine un concert, de la ora 21.00, în clubul Shine din oraşul Murfatlar.

Un concert tribut The Doors va avea loc în clubul cu acelaşi nume din Constanţa, susţinut de trupa Red Cat Bone, după ora 21.00, unde preţul unui bilet este de 10 lei. De asemenea, un concert hip-hop aşteptat de multă vreme la malul mării va avea loc în această seară, în clubul Heaven’s Hell, unde vor urca pe scenă Dragonu aka 47, Flou Rege şi DJ Al*bu, preţul unui bilet fiind de 15 lei.

O nouă seară grecească ai cărei protagonişti sunt Ionuţ Galani şi Mircea Cazan are loc după ora 22.00, în localul Café del Mar. Clubul The Bank are în program, tot în această seară, o petrecere egipteană cu costume şi dansuri specifice, iar clubul Fratelli a pregătit o noapte de vineri cu muzică mixată de DJ Adrien Villanova din Paris.