Vineri seară, prin oraş

Din această seară începe un nou weekend, iar atmosfera de afară ne arată că nu scăpăm uşor de iarnă nici luna aceasta. E cea mai aşteptată zi din săptămână, dacă ne gândim câţi dintre constănţeni se bucură să fugă de rutină şi din calea gerului şi să se... refugieze într-o atmosferă de distracţie sau relaxare. Mulţi dintre cei tineri îşi vor găsi, desigur, refugiul prin cluburi şi alte localuri, la concertele şi petrecerile programate pentru această seară.

CONCERT CARITABIL LA CASA DE CULTURĂ Primul eveniment al serii începe la ora 17.00, la Casa de Cultură şi se intitulează „Andrada are nevoie de noi!”. Acest spectacol este unul caritabil, menit să o ajute pe Andrada Broască, o studentă din Eforie care suferă de leucemie. Pe scena evenimentului vor urca mai mulţi artişti constănţeni printre care: Mihai Trăistariu, Ionuţ Galani, Mircea Cazan şi formaţia Asteria, Larisa Ciortan, Lucan Denisa, Polifonic Band, Clubul de dans sportiv „Magic Star”, Ansamblul Kardelen, trupa de dans sportiv „Black Sea”. Intrarea costă 20 de lei.

RECITAL CU ROBIN AND THE BACKSTABBERS Formaţia Robin and the Backstabbers vine, în această seară, să susţină un concert în clubul Pulse, de la ora 21.00. Cele mai cunoscute piese ale grupului bucureştean precum „Soare cu dinţi”, „Când te-am cunoscut Cristina” şi „Iguana făcătoare de minuni” vor aduce buna dispoziţie şi pofta de dans. Preţul unui bilet este de 15 lei.

PETRECERI PRIN CLUBURI Seara se anunţă geroasă şi... fierbinte deopotrivă, pentru cei care optează să meargă şi să se distreze în cluburi. Printre petrecerile tematice ale unor astfel de localuri se regăsesc Cocktail Night cu DJ DMC, în clubul Crush şi Retro Night, în clubul Heaven’s Hell, ce presupune un program muzical ceva mai deosebit decât în serile obişnuite. Clubul The Bank găzduieşte, în această seară, un eveniment intitulat Glamour Party, care o are ca invitată pe modelul Roxana Răducu, iar clubul Fratelli a pregătit, tot în această seară, o lecţie de istorie muzicală predată de DJ Johnny Da Mix.