Vinete-gigant, create de cercetătorii Stațiunii legumicole Buzău

Cercetătorii Stațiunii legumicole Buzău au lansat în premieră, în primăvara acestui an, cinci noi soiuri omologate în producția de serie, între care castravetele antidiabetic, tomatele portocalii și tip cireașă, vinetele-gigant, în testări fiind și plante-gardian cu rol în protejarea legumelor împotriva dăunătorilor. Cele cinci noi soiuri omologate de legume sunt tomatele portocalii Chihlimbar, două soiuri de tomate tip cireașă, Emma și, respectiv, Sonia de Buzău, soiul de castravete amar Rodeo și fasolea Anisia, iar în curs de omologare se află soiul de pătlăgele vinete Virginia, cu o greutate a fructului de aproape 2 kilograme. Tomatele tip-cireașă, cât și cele portocalii vor intra în cursul acestui an și în supermarketuri. 'În acest moment, gustul consumatorilor este format și tot mai mulți dintre ei se orientează către tomate de tip cireașă sau spre tomatele portocalii, acestea din urmă fiind folosite în salate, căci gustul este completat de aspectul estetic, fiind solicitate din acest an și în supermarketuri', a spus dr. Floarea Burnichi. Stațiunea de cercetare a mai demarat un proiect pentru testarea tratamentelor bio la culturile de legume.