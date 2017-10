Vino să te plimbi cu bicicleta cu 5 locuri și să mănânci bucate scoase la imprimantă!

Cea mai rapidă maşină din lume, bicicleta cu cinci locuri, dar şi turbina eoliană cu ax orizontal sau mâncarea imprimată 3D sunt doar o parte din invenţiile prezentate, joi, la Salonul Inovării şi Cercetării de la Galaţi, transmite corespondentul mediafax, citat de descopera.ro. „La această ediţie avem un număr record de înregistrări (...). Vrem să fie un regal, o sărbătoare a minţilor inovative, o întâlnire a celor care au idei, care le şi aplică, cu cei care doresc să le aplice. Am invitat şi elevi, i-am invitat ca să vadă care sunt noutăţile salonului din acest an, tocmai pentru a încerca să apropiem de domeniul creativităţii, tânăra generaţie. În ceea ce priveşte invenţiile, mi-au atras atenţia colegii de la Universitatea Transilvania din Braşov care vin cu lucrarea <<mâncare imprimată 3D>>. De asemenea, cercetătorii din Republica Moldova au o cercetare şi un brevet pentru un sistem de orientare a panorilor fotovoltaice. Tot din Republica Moldova este prezentată o turbină eoliană cu ax orizontal“, a declarat presei reprezentantul Universităţii Dunărea de Jos, profesorul Cătălin Fetecău.

Pe lista cu invenţii prezentate la Salonul Inovării şi Cercetării de la Galaţi mai sunt biscuiţii aglutenici şi pateul tartinabil din linte, dar şi bicicleta cu cinci locuri.

„Pe bicicleta cu cinci locuri, trei pedalează, doi şomează. Se schimbă, în funcţie de situaţie, se poate demonta, se pot face excursii. Următoarea fază este spatele rabatabil ca să se poată dormi, sta mai comod. Are roţi speciale fără camere, scaunul din faţă este rabatabil ca la o maşină, se poate ridica, glisa, în funcţie de înălţimea persoanei. Am fost campion la ciclism, am peste 200.000 de kilometri parcurşi şi am avut mai multe biciclete de-a lungul timpului. Ideea mi-a venit în grădina casei. Plimb vecinii şi nepoţii, copii de pe stradă, nu am luat nici un ban. La viitorul salon vreau sa vin cu o bicicletă cu 10 locuri se va numi velobus”, a povestit Mihai Focşăneanu, un inventator în vârstă de 70 de ani, din Tecuci.

Surpriza Salonului Inovării şi Cercetării ar putea fi maşina fabricată de un electrician din oraşul Bârlad, care susţine că invenţia sa poate depăşi recordul mondial de viteză al unui vehicul terestru, deţinut în prezent de o maşină americană.