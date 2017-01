„Vino şi vezi!”, spectacolul lumii între sacru şi profan

„Vino şi vezi!” este numele inspirat pe care pictorul tulcean Eugeniu Barău l-a ales pentru expoziţia sa personală, al cărei vernisaj a avut loc, ieri, la Muzeul de Artă. Deşi pare, la prima vedere, un îndemn direct de a intra în lumea imaginată de Barău, „Vino şi vezi!” este mai mult decât o interpelare, este laitmotivul Apocalipsei după Ioan, care i-a servit pictorului ca sursă de inspiraţie. De altfel, cele mai multe dintre compoziţiile sale sunt populate de personaje biblice, îngeri, arhangheli şi reprezentări ale Sfintei Treimi.

„Aceasta este o expoziţie copleşitoare, o expoziţie cu cheie, în faţa căreia poţi petrece ore întregi, pentru că ai ce descifra”, a spus gazda manifestării, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.

SACRU ŞI PROFAN, ÎN SPECTACOLUL LUMII Tablourile lui Eugeniu Barău, cele mai multe de mari dimensiuni, realizate cu o minuţie exemplară, reprezintă tot atâtea lumi care aşteaptă să fie înţelese, iar fiecare personaj are câte o poveste. De fapt, ele prezintă poveşti în poveşti, în care sacrul se îmbină cu profanul, într-un mod cutremurător.

Fascinat de imensa forţă narativă şi simbolică pe care o emană pânzele pictorului tulcean, publicistul şi prozatorul Ovidiu Dunăreanu a ilustrat numărul aniversar al revistei „Ex Ponto - zece ani“, pe care o conduce, cu lucrări de Eugeniu Barău.

UN CONSTRUCTOR DE LUMI FABULOASE „Ca povestitor, sunt copleşit de această expoziţie. În ultimii 24 de ani, am văzut multe expoziţii la Muzeul de Artă, iar pe aceasta o compar, prin monumentalitate, coerenţă şi forţă, cu o expoziţie de Vasile Grigore, pe care am văzut-o tot aici. Eugeniu Barău este un constructor de lumi fabuloase, mitice şi groteşti câteodată, pline de lumină, de întuneric, de contradicţiile dintre noi. Eugeniu Barău incendiază mintea şi ochii privitorului cu lucrările sale”, a spus directorul editurii Ex Ponto şi al revistei de cultură cu acelaşi nume, scriitorul Ovidiu Dunăreanu.

PICTORUL CU OCHI VITRIOLANT „Eugeniu Barău este un pictor cu un ochi vitriolant, în care putem vedea mica noastră lume balcanico-orientală-occidentală într-un banchet funambulesc, într-un circ uluitor”, a spus şi preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR), conf. univ. dr. Angelo Mitchievici.

PE URMELE LUI HIERONYMUS BOSCH, BRUEGEL ŞI ROUSSEAU După cum a observat publicul cunoscător şi după cum au subliniat criticul de artă dr. Doina Păuleanu şi preşedintele Filialei Dobrogea a USR, Angelo Mitchievici, lucrările lui Barău evocă nume mari ale plasticii universale, precum Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Henri Rousseau, cu a sa artă naivă, dar şi pagini din proza sud-americană.

„Expoziţia este făcută pentru oameni. E nevoie, în perioada marii schimbări, a marii paradigme, de o altă gândire. „Vino şi vezi!” e o provocare să gândim şi altfel, să vedem şi altfel”, a spus pictorul Eugeniu Barău. Despre lucrările sale, artistul tulcean a spus că sunt „de la lume adunate şi iar la lume date”. „Dar din dar se face Rai!”, a conchis pictorul Eugeniu Barău, invitând publicul să-i vadă lucrările.