Vînt de… interceptări telefonice ilegale dinspre Cotroceni

Unde nu-i foc, nu iese fum... spune o veche zicală românească. De două zile însă, dinspre Cotroceni iese fum gros. Preşedintele Traian Băsescu a luat foc de-a dreptul după ce „fochistul” Claudiu Săftoiu, fostul şef al Serviciului de Informaţii Externe (SIE) al României, a pus benzină în şemineu, anunţînd că în România se fac interceptări ilegale de convorbiri telefonice, ale căror „recolte” ajung pe masa şefului statului. Într-un comunicat oficial, preşedinţia i-a cerut fostului apropiat al lui Băsescu să îşi retracteze afirmaţiile sau să facă dovada acestora şi a anunţat că aşteaptă ca Parchetul să se sesizeze. Drept răspuns, Săftoiu a precizat că are ca dovezi declaraţiile publice ale preşedintelui, care, în dese rînduri, ar fi dovedit că deţine informaţii care nu puteau fi obţinute pe căi „ortodoxe”: “Eu am aflat de intervenţii politice care se bazează pe informaţii şi interceptări ilegale, acum un an, acum doi ani şi am aflat că preşedintele României ştia ce vorbeau Iliescu şi Mircea Geoană. (…) Preşedintele ştia că anumiţi politicieni vorbeau la telefon despre politică, asta nu înseamnă că mi-a spus personal”. După afirmaţiile lui Săftoiu, preşedintele PSD Mircea Geoană nu a putut să afirme decît că speră ca fostul şef al SIE să nu aibă dreptate, în timp ce preşedintele de onoare al social-democraţilor a declarat: “Să le fie ruşine şi nu vreau să fac alte comentarii!”.

Emil Constantinescu cere Comisie Parlamentară

Vestea că în România anului 2008 - membră UE - încă se mai ascultă telefoanele, iar informaţiile sînt folosite pentru a servi anumitor interese a produs un adevărat tsunami pe scena politică. Fostul preşedinte al României Emil Constantinescu, a cerut, ieri, celor două Camere ale Parlamentului, constituirea în regim de urgenţă a unei comisii parlamentare care să cerceteze veridicitatea afirmaţiilor făcute marţi de Claudiu Săftoiu, privind interceptarea ilegală a telefoanelor. “Nu este pentru prima oară cînd Săftoiu - care a deţinut funcţii foarte importante în sistemul de apărare şi siguranţă naţională - face afirmaţii publice foarte îngrijorătoare cu privire la ascultarea ilegală a telefoanelor. De această dată însă, primele afirmaţii ale domniei sale îl incriminau direct pe însuşi preşedintele României, Traian Băsescu, care ar fi obţinut prin ascultări fără mandat informaţii referitoare la fostul şef al statului român, Ion Iliescu, şi la liderul celui mai important partid - atunci de opoziţie, în prezent participant la guvernare, Mircea Geoană. Un atare caz clar de poliţie politică ar incrimina atît de grav statul român în întregul său încît nu poate fi ignorat de Parlament\", se arată în scrisoarea semnată de Constantinescu. Demersul fostului preşedinte al României este susţinut şi de Liga Pro Europa, care a anunţat, printr-un comunicat, că respectiva comisie parlamentară ar trebui să se constituie de urgenţă.

Băsescu nu a ieşit “în faţă” să se disculpe

Culmea, “bărbatul politic” Traian Băsescu - aşa cum s-a autointitulat şeful statului - nu a ieşit în public pentru a explica ceva, deşi este cunoscut pentru faptul că îi face plăcere să atace sau să contra-atace. Şi, mai mult, să dea indicaţii preţioase, în calitate de… atoatecunoscător. În replică la afirmaţiile lui Săftoiu, preşedinţia a emis comunicate de presă, iar declaraţia de presă a fost susţinută de… purtătorul de cuvînt al lui Traian Băsescu, Valeriu Turcan. Întrebat în mod direct dacă ieşirile preşedintelui amintite de Săftoiu au avut la bază interceptări telefonice ilegale, Turcan a evitat să dea un răspuns concis. La rîndul său, cel mai căutat om al momentului, Claudiu Săftoiu, a intrat în silenzio stampa, refuzînd să mai facă alte comentarii pe marginea subiectului interceptărilor ilegale. Ieri, SIE a emis un comunicat de presă prin care anunţă că serviciul nu interceptează convorbiri telefonice. În schimb, SRI a anunţat doar că “nu au fost solicitate şi puse la dispoziţia preşedintelui date privind discuţii politice”. Preşedinţia a solicitat expres Parchetului să se autosesizeze în acest caz, însă Ministerul Public a anunţat că nu se va autosesiza, astfel că singura instituţie care poate face lumină în această situaţie rămîne Parlamentul.