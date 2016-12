Vîntu, condamnat la un an de închisoare cu executare pentru şantaj

“O BĂTAIE DE JOC” Ameninţările cu moartea şi şantajarea omului de afaceri Sebastian Ghiţă s-au soldat, ieri, cu condamnarea definitivă la un an de închisoare a controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, care din 2000 s-a aflat în vizorul magistraţilor pentru prăbuşirea FNI, însă a ajuns să fie pedepsit de Curtea de Apel Bucureşti după o înregistrare audio. Vîntu a calificat sentinţa Curţii de Apel drept \"o bătaie de joc la adresa justiţiei\": \"S-a legiferat tentativa de furt a lui Sebastian Ghiţă, cu complicitatea procurorului general Laura Kovesi şi sub patronajul lui Traian Băsescu. După ce voi executa pedeapsa, îi voi urmări în justiţie pe George Maior, Florian Coldea, Codruţa Kovesi, Marius Iacob şi, bineînţeles, Traian Băsescu. Am dovezi directe împotriva domniei sale\". El a dat asigurări că nu se va sustrage de la executarea pedepsei: \"Mă vedeţi pe mine luând căruciorul şi fugind peste gard? Evident că nu am încotro. Singura mea posibilitate era să renunţ la a mă lupta cu sistemul şi cu Traian Băsescu. Sunt stăpân pe termenii mei şi rugămintea mea este să lăsăm ipocriziile deoparte. Vorbesc aşa cum este realitatea.\"

CONSTRÂNGEREA Celălalt inculpat, Ilie Cezar, a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu executare, pentru aceeaşi infracţiune, decizia instanţei fiind definitivă. Potrivit acuzării, în perioada martie - aprilie 2011, Vîntu şi Cezar l-au constrâns, prin ameninţare, pe Ghiţă, parte vătămată în dosar, să le remită suma de 150.000 de euro ori să accepte denunţarea unui contract cu scopul obţinerii injuste, în folosul lor de beneficii materiale cu consecinţa prejudicierii părţii vătămate. Mijloacele întrebuinţate, datorită succesiunii presiunilor exercitate, au fost de natură să creeze temere părţii vătămate, astfel încât aceasta a remis suma de 150.000 de euro. Procurorii spun că, prin intermediul inculpatului Ion Ilie, suma de bani urma să ajungă la inculpatul Vîntu în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, fiind urmărit de ambii inculpaţi, care ar fi beneficiat de acest avantaj ilicit.