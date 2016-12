Vîntu îl vânează pe Băsescu

Sorin Ovidiu Vîntu a venit, ieri, la Tribunalul Bucureşti într-un scaun cu rotile, el spunând că începe vânătoarea împotriva preşedintelui, pentru că procesul său nu are legătură cu justiţia, ci este consecinţa luptei sale directe cu regimul lui Traian Băsescu. Sorin Ovidiu Vîntu a lipsit de la ultimele trei termene din dosarul în care este judecat pentru favorizarea lui Nicolae Popa, pentru că înaintea datelor programate pentru judecată s-a internat în spital, ultima dată pentru o fractură la rotulă. Vîntu a declarat, în faţa judecătorului Camelia Bogdan, că nu are încredere în judecata ei şi că nu vrea să fie audiat de acest magistrat. El a spus că nu doreşte să dea o declaraţie în faţa magistratului care prezidează cauza. Unul dintre avocaţii lui Vîntu a intervenit şi a spus că apărarea cere recuzarea instanţei pe motiv că judecătorul Camelia Bogdan ar fi fiica unuia dintre păgubiţii FNI, Nicolae Bogdan, care s-ar regăsi şi ca parte civilă în dosarul privind prăbuşirea FNI şi în care a fost condamnat Nicolae Popa. Avocaţii i-au spus judecătorului că doresc să se pronunţe pe cererea lui Sorin Ovidiu Vîntu de a părăsi sala de judecată, în contextul în care el şi-a exprimat clar poziţia că nu doreşte să facă vreo declaraţie în acest moment şi că personal nu are întrebări de adresat martorilor. Instanţa a admis cererea lui Vîntu.