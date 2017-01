Vîntul puternic a dat peste cap planurile turiştilor

Toamna a început să-şi facă simţită prezenţa, stricînd planurile turiştilor veniţi la mare sîmbătă. Dacă cerul înnorat ar fi putut fi ignorat, vîntul puternic a gonit de pe plaje turiştii şi i-a făcut să se retragă în camerele de hotel sau în restaurantele din zonă. Nici terasele în aer deschis nu au fost la mare căutare. Pentru că totuşi au existat şi temerari care nu s-au speriat de valurile puternice, salvamarii au fost nevoiţi să fie cu ochii în patru. „Am arborat pe toate plajele din staţiunea Mamaia steagul galben, care reprezintă pericol în apă şi am scos din apă toate hidrobicicletele şi scuterele, pentru a evita o posibilă tragedie. Vom încerca să stăpînim turiştii curajoşi care nu îşi dau seama că îşi pun viaţa în pericol ignorînd semnalele noastre. Deocamdată, doar două persoane au nesocotit steagul arborat şi au intrat în apă pînă la brîu. Pentru că salvamarii au stat tot timpul cu ochii pe ele, nu au fost în pericol. Dacă vremea se va înrăutăţi şi vîntul va continua să bată cu aceeaşi putere, vom arbora steagul roşu, care interzice scăldatul în mare”, a declarat şeful salvamarilor din Mamaia, Gabriel Culea. Deşi nisipul răscolit de vînt făcea imposibilă chiar şi o simplă plimbare pe plajă, au existat şi temerari care nu au vrut să piardă cele cîteva zile de concediu stînd în camere sau în restaurante şi au decis să meargă la mare. „Vîntul ne-a dat peste cap planurile. Am venit pe litoral în weekend pentru a ne destinde şi a face o baie în mare, dar vremea nu ne-a permis. Aşa că am decis măcar să vedem marea dacă nu ne putem bucura de ea. Sper ca mîine vremea să se îmbunătăţească şi să putem să facem plajă”, a declarat Silvia Aciobăniţei, din Iaşi.