Vinuri alese, în ediţie limitată, la Sărbătoarea Recoltei

AN BUN Producţia de vin din 2013 este una dintre cele mai bune atât la nivel calitativ, cât şi cantitativ. În aceste condiţii, la Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean, organizată la Pavilionul Expoziţional Constanţa, s-au prezentat numeroşi producători de vin. Constănţenii trebuie să ştie că pot găsi aici o mulţime de sortimente de vinuri, Murfatlar, Jidvei, Crama Tohani, Crama Urlaţi şi Domeniile Ostrov. Pentru vinurile îmbuteliate şi frumos ambalate, preţurile variază între 12 şi 30 de lei pentru o sticlă. La vinul vărsat, preţurile sunt mult mai mici, adică între 5 şi 12 lei pentru un litru. Până în prezent, constănţenii au optat pentru vinurile produse în Dobrogea. La standul Crama Tohani, constănţenii pot găsi atât vin îmbuteliat, cât şi vin vărsat. „Am avut un an foarte bun atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ. Pot spune că rodul bun pe care l-am obţinut s-a datorat şi investiţiilor pe care le-am făcut, având în vedere că am înlocuit viţa-de-vie veche cu un soi nou. Însă am păstrat aceeaşi calitate excelentă a vinului”, a declarat unul dintre reprezentanţii Cramei prezenţi la stand. Şi, pentru a-i încânta pe amatorii de licori bahice, conducerea Cramei Tohani a adus la târg câteva sortimente alese. Printre acestea se numără „Special Reserve”, alb şi roşu, un vin cu o tărie ceva mai puternică decât în mod obişnuit, care atinge 13,5 grade. De asemenea, Crama Tohani se laudă cu un vin special - „Cuvee Nicolae”, un vin scos în 2011, în ediţie limitată, pentru Casa Regală. Pentru această specialitate, clienţii trebuie să scoată din buzunar 49 de lei.

ORGANIZARE Aflată la a şasea ediţie, sărbătoarea de la Pavilionul Expoziţional este organizată în premieră de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) împreună cu entitatea similară din Tulcea. Având în vedere condiţiile meteo din ultimele trei zile, organizatorii Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean au hotărât, la solicitarea producătorilor agricoli, prelungirea evenimentului până în 13 octombrie, deşi, iniţial, perioada de desfăşurare era între 27.09 - 06.10.2013. „Motivul principal este determinat de faptul că producătorii nu pot intra în câmp pentru a culege produsele destinate comercializării”, a declarat, ieri, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, în timpul vizitei sale pe la standurile de la Pavilion. El a adăugat că la ediţia din acest an s-a adunat un număr foarte mare de producători, semn că roadele pământului au fost bogate. Pe de altă parte, preşedintele CJC a spus că vremea capricioasă i-a împiedicat pe producători să se aprovizioneze, iar pe constănţeni să-şi umple cămările. „Dar, pentru că am prelungit cu o săptămână târgul, îi aşteptăm pe toţi constănţenii, şi nu numai, să se aprovizioneze, pentru că la Sărbătoarea Recoltei se găsesc produse de calitate”, a spus Constantinescu. Programul de vizitare este, zilnic, între orele 9.00 şi 20.00. Pentru Sărbătoarea Recoltei, RATC Constanţa prelungeşte traseele liniilor 40 şi 102 până la Pavilionul Expoziţional. Autobuzele vor opri în staţia special amenajată din faţa Pavilionului Expoziţional, pe sensul spre Centru.