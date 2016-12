Vînzările de autoturisme noi, la jumătate faţă de 2008

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) a dat publicităţii o serie de date din care reiese că vînzările de automobile noi din România au căzut cu 55,9% în martie, la 13.484 unităţi, şi cu 56% în primul trimestru, la 29.674 unităţi. Potrivit APIA, în martie 2008 au fost livrate 25.060 maşini noi, iar în primul trimestru al anului trecut, vînzările au totalizat 67.401 unităţi. În schimb, vînzările au crescut cu 48,5% comparativ cu luna februarie, de la 9.082 de unităţi, la 13.484 unităţi. Piaţa totală (automobile, vehicule comerciale şi autobuze) a scăzut cu 52,3% în martie, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, de la 31.072 autovehicule, la 14.812 unităţi. Livrările din piaţa totală în primul trimestru au cumulat 33.513 autovehicule, în scădere cu 59,3% faţă de aceeaşi periodă a anului trecut, cînd au fost vîndute 82.258 autovehicule. Pe de altă parte, piaţa totală de autovehicule a urcat cu 40,9% în martie, comparativ cu februarie, de la 10.514 unităţi, la 14.812 autovehicule. Vînzările de vehicule comerciale, al doilea segment al pieţei din punct de vedere al volumelor, a scăzut cu 78,2% în martie, la 1.196 unităţi, şi cu 73,8% în primul trimestru, la 3.583 autovehicule. Din datele APIA mai reiese că livrările de autobuze au scăzut de la 509 unităţi în martie 2008, la 132 unităţi în aceeaşi lună din acest an. După primul trimestru, regresul acestui segment a fost 78,6%, de la 1.198 unităţi în 2008, la 256 unităţi în acest an. Dacia rămîne în continuare liderul pieţei auto româneşti, în funcţie de numărul de unităţi vîndute, cu 7.770 de automobile în primul trimestru, în scădere cu 60%, şi o cotă de piaţă de 26,2%, în coborîre cu 2,9 puncte procentuale. Hyundai se află pe poziţia a doua, cu 3.203 maşini livrate în primele trei luni, în creştere cu 23,8%, nivel corespunzător unei cote de piaţă de 10,8%, în urcare cu 4,1 puncte procentuale. Volkswagen ocupă locul al treilea, cu 2.631 unităţi (-45%) şi o cotă de piaţă de 8,9%, în urcare cu 1,8 puncte procentuale, iar pe locul al patrulea se află Skoda, cu 2.193 maşini (-64%), echivalentul unei cote de piaţă de 7,4%, în scădere cu 1,7 puncte. Renault s-a clasat pe poziţia a cincea în funcţie de numărul de maşini livrate în primul trimestru, cu un total de 2.125 unităţi (-57%) şi o cotă de piaţă de 7,2%, în scădere cu 0,2 puncte. Clasamentul celor mai bine vîndute modele de import din primele trei luni este condus de Renault Clio (1.298 unităţi), care este urmat de Hyundai i10 (975 maşini) şi de Hyundai Accent (957 unităţi). Top cinci este încheiat de Skoda Octavia, cu 887 exemplare, şi de Kia C’eed, cu 856 automobile. În ceea ce priveşte vînzările pe clase, segmentul maşinilor mici de oraş (clasa A) a fost singurul care a crescut în primul trimestru, cu un avans de 8,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 1.743 unităţi. Clasa B a căzut cu 53% în perioada analizată, la 6.334 unităţi, iar cel mai important segment al pieţei, clasa C, a scăzut cu 57,4%, la 9.162 maşini. Vînzările de Sport Utility Vehicles (SUV) au scăzut cu 50,5%, la 2.352 unităţi, iar livrările de limuzine de companie (clasa D) au avut un declin de 49,7%, la 1.786 unităţi. Maşinile din segmentele E şi F, dominate de limuzine premium, au înregistrat scăderi ale vînzărilor de 52,3%, respectiv de 65,1%. În fine, livrările de maşini de familie (clasa monovolum) au coborît cu 49,6% în primul trimestru, la 317 unităţi.