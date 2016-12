Vînzările de autoturisme noi, reduse de criză cu 60%

Potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) din România, vînzările de automobile noi au scăzut cu 58,8% în luna iunie, faţă de perioada similară a anului trecut. În luna iunie a anului trecut au fost vîndute 30.930 unităţi, iar în primele şase luni din 2009 au fost livrate 144.935 automobile pe piaţa locală. Livrările de automobile au scăzut cu 4,6% în iunie comparativ cu luna mai a acestui an, de la 13.336 unităţi, la 12.716 autoturisme. Chiar dacă producţia de automobile a crescut şi în aceste vremuri de criză, în primul semestru, livrările din piaţa totală au căzut cu 55,2% faţă de intervalul corespunzător al anului trecut, de la 176.385 autovehicule, la 79.060 unităţi. Astfel, Dacia rămîne în continuare liderul pieţei auto româneşti, în funcţie de numărul de unităţi vîndute, cu 21.542 automobile în primul semestru, în scădere cu 46,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, şi o cotă de piaţă de 30,5%. Hyundai se află pe poziţia a doua, cu 6.401 automobile livrate în primele şase luni din acest an, în creştere cu 6,4%, nivel corespunzător unei cote de piaţă de 9,1%. Pe locul al treilea se află Renault, cu 5.146 autoturisme vîndute (-52,8%) şi o cotă de piaţă de 7,3%, apoi Volkswagen, cu 5.143 maşini (-49,3%), echivalentul unei cote de piaţă de 7,3%. Skoda s-a clasat pe poziţia a cincea în funcţie de numărul de maşini livrate în primul semestru, cu un total de 4.426 unităţi (-65,1%). Clasamentul celor mai bine vîndute modele de import din primele şase luni este condus de Renault Clio (2.956 unităţi), urmat de Kia C\'eed (2.492 maşini) şi de Ford Focus, cu 1.803 maşini. Pe poziţia a patra se află Hyundai Accent, cu 1.729 unităţi, iar top cinci este încheiat de Skoda Octavia, cu 1.713 maşini. În ceea ce priveşte vînzările pe clase, segmentul maşinilor mici de oraş (clasa A) a raportat cea mai redusă scădere în primul semestru, de 33,9% comparativ cu intervalul corespunzător al anului trecut, la 3.027 de unităţi. Clasa B a căzut cu 55,7% în perioada analizată, la 13.650 unităţi, iar pe cel mai important segment al pieţei din punct de vedere al volumelor, clasa C, vînzările au coborît cu 50,5%, la 21.855 de maşini. Vânzările de Sport Utility Vehicles (SUV) au consemnat un declin de 40,4% în primele şase luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 5.612 unităţi, iar livrările din clasa D au fost cu 51,9% mai reduse, la 3.618 unităţi. Maşinile din segmentele E şi F, dominate de limuzine premium, au înregistrat scăderi ale vînzărilor de 50,6% (la 399 unităţi), respectiv de 61,7% (la 85 automobile). Totodată, livrările de maşini de familie (clasa monovolum) au coborît cu 45,3% în perioada analizată, la 735 unităţi.