Vînzările de maşini de peste 100.000 euro, în scădere cu o treime

Vînzările de maşini noi mai scumpe de 100.000 de euro au scăzut în primul semestru la o treime faţă de aceeaşi perioadă din 2008, la mai puţin de 60 de unităţi, segmentul de lux avînd astfel un declin mai puternic decît piaţa generală a automobilelor, care s-a înjumătăţit în perioada analizată. Livrările mărcilor premium şi de lux s-au redus în ansamblu la mai mult de jumătate în primul semestru din acest an, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu mici excepţii, declinul fiind temperat de cererea pentru maşinilor mai ieftine din gama fiecărui constructor premium, reiese din datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) din România. Pe o piaţă a autoturismelor care a scăzut cu 51,3% la şase luni, faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, la 70.610 unităţi, Audi a avut vînzări în scădere cu 52,6%, BMW cu 61,1%, iar Jaguar cu 72,3%. De asemenea, livrările Maserati au scăzut cu 71,4%, cele ale Mercedes-Benz s-au redus cu 42,6%, iar Porsche a scăzut cu 57,6%. Vînzările modelelor care au un preţ de catalog mai mare de 100.000 de euro au scăzut de trei ori în primul semestru, la sub 60 de unităţi, faţă de intervalul corespunzător al anului trecut, cînd au fost comercializate peste 160 de maşini care trec de această valoare. Spre exemplu, în primele şase luni din acest an nu a fost livrat niciun model Audi A8 cu motor pe benzină de şase litri (de 450 CP), în timp ce anul trecut au fost vîndute două astfel de maşini, al căror preţ cu TVA inclusă trece de 120.000 de euro. Pentru modelul Audi S8, care costă circa 105.000 euro inclusiv TVA, echipat cu motor pe benzină de 5,2 litri, a optat un singur client în primele şase luni din acest an, faţă de şase persoane în perioada ianuarie - iunie din 2008. Vînzările modelului sport de lux Audi R8, care costă peste 115.000 euro inclusiv TVA, au scăzut de la 13 unităţi la un singur model, în intervalele analizate. Singurele modele BMW care trec de pragul de 100.000 de euro fără opţionale, M6 Coupe şi M6 Cabriolet, au fost livrate către trei clienţi în acest an, faţă de şase în prima jumătate a anului trecut. Primul model are un preţ de listă de 123.000 de euro inclusiv TVA, iar cel de-al doilea costă aproape 128.000 de euro, inclusiv TVA. Jaguar nu a livrat în primele şase luni niciun model XKR, care costă puţin peste 100.000 de euro, inclusiv TVA. Modelul este echipat cu un motor pe benzină de cinci litri, de 510 CP, şi a adunat în total trei livrări în primul semestru din 2008. Modelele Mercedes-Benz S 500 şi S 63 AMG, care au preţuri de catalog de circa 100.000 de euro inclusiv TVA, respectiv de 140.000 euro inclusiv TVA, şi-au găsit împreună 12 clienţi în prima jumătate a acestui an, faţă de 50 de cumpărători în primele şase luni ale anului trecut. În schimb, Mercedes-Benz România a livrat în primul semestru un Maybach 57s, în valoare de peste 460.000 de euro inclusiv TVA. Limuzina are un motor de 5,5 litri de 551 CP. Anul trecut nu a fost livrat niciun asemenea automobil. Maserati a livrat şase maşini în perioada ianuarie-iunie din acest an, faţă de 20 de unităţi în perioada similară a anului trecut. În cazul Porsche, livrările de modele Cayenne Turbo, de 500 CP, care au un preţ de 116.000 euro inclusiv TVA, au scăzut de la zece la două unităţi. În acest an a fost vîndut doar un Porsche 911 Turbo, faţă de şase în primul semestru din 2008. Reprezentantul Ferrari în România, compania Forza Rossa, a livrat zece maşini în prima jumătate a acestui an, patru dintre ele fiind Ferrari California (180.000 euro cu TVA inclus), două Ferrari Scuderia Spider 16M (210.000 euro inclusiv TVA) şi cîte una din modelele Ferrari 612 Scaglieti (280.000 euro inclusiv TVA), Ferrari 430 Scuderia (210.000 euro inclusiv TVA), Ferrari 599 GTB (252.000 de euro inclusiv TVA) şi Ferrari F430 Spider (aproape 200.000 de euro inclusiv TVA). Forza Rossa şi-a început activitatea în aprilie 2008 şi a reuşit să vîndă cîteva maşini pînă la jumătatea anului trecut.