Vînzările de medicamente au crescut cu 3,8%, la un miliard de euro

Piaţa românească de medicamente a crescut, în primul semestru, cu 3,8% în valoare, la un miliard de euro, comparativ cu ianuarie-iunie 2008, dar a scăzut cu 7,2% în volum, a declarat directorul general al firmei de cercetare a pieţei IMS Health România, Corina Ciolan. Raportate în moneda naţională, vînzările de produse farmaceutice s-au plasat, în perioada ianuarie-iunie, la 4,23 miliarde lei, în creştere cu 19,6%. Ea a mai explicat că regresul pieţei în volum a fost determinat de scăderea consumului de medicamente, pe fondul recesiunii, dar şi de criza din sistemul de sănătate, mai exact subfinanţarea spitalelor şi incapacitatea de plată a multor farmacii. “Avansul pieţei din punct de vedere valoric a fost susţinut de diferenţa dintre cursul valutar de anul trecut la care erau decontate medicamentele distribuitorilor, de circa 3,3 lei/euro şi 3,8 lei/euro, şi cursul fix stabilit la 1 aprilie 2009, de 4 lei/euro. În plus, deşi la generice şi originale au fost operate reduceri de preţuri, medicamentele fără prescripţie sînt la liber în ceea ce priveşte preţurile, astfel că s-a făcut o reglare a pieţei”, a explicat Ciolan. Ministerul Sănătăţii a aprobat la 1 aprilie normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, ceea ce a dus la reducerea preţurilor la medicamentele de import cu 10%, iar distribuitorii pot cumpăra produsele de la furnizori în lei. Deşi au înregistrat o scădere de 3,9% faţă de primul semestru din 2008, cele mai bine vîndute produse au fost medicamentele cardiovasculare, totalizînd 196,7 milioane euro. Poziţia secundă, din punct de vedere al vînzărilor, a fost ocupată de antiinfecţioase, cu 151,6 milioane euro, în avans cu 2,4% faţă de perioada anterioară de referinţă, urmate de cele pentru sistemul nervos central, cu 132,9 milioane euro, în scădere cu 4,7%. Cea mai mare creştere au înregistrat-o produsele neoplazice şi autoimune, de 51,8%, la 120,4 milioane euro, faţă de primele şase luni de anul trecut. “Semestrul următor va fi mai greu, din cauza problemelor financiare din sistem care devin tot mai acute, atît la nivelul farmaciilor, cît şi la nivelul spitalelor, mai exact incapacitate de plată sau faliment pentru farmacii şi finanţare tot mai redusă pentru spitale”, este de părere oficialul IMS Health. Ea estimează pentru acest an o creştere a pieţei de maximum 10% în lei, faţă de anul trecut. Pînă în 2012, vînzările de medicamente din România ar putea depăşi trei miliarde euro, creşterea medie anuală fiind estimată la 10%. IMS Health furnizează servicii de cercetare pentru industria farmaceutică şi de servicii medicale. Grupul are activităţi în peste 100 de ţări din lume, iar anul trecut a raportat o cifră de afaceri de 2,2 miliarde dolari.