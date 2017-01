Vînzările de valută au coborît euro la 3,19 lei

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu 54 de lei vechi (0,17%) faţă de euro pînă la 3,1944 lei/euro, ca urmare a cumpărărilor de valută efectuate de investitorii străini şi cei locali, compensate doar parţial de vînzările de devize realizate în cursul dimineţii, susţin dealerii. După deschiderea şedinţei valutare locale la cursul de 3,1970 - 3,2020 lei/euro, moneda naţională a avut o tendinţă de apreciere ca urmare a unor ordine mai mari de vînzare de valută, ajungînd la o cotaţie maximă de 3,1900 lei/euro, potrivit dealerilor. Pînă la jumătatea zilei, cotaţia euro a revenit şi s-a menţinut peste 3,19 lei. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1944 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 54 de lei vechi (0,17%) faţă de euro, de la 3,1890 lei/euro, cît era vineri.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3641 şi 1,3711 dolari/euro, iar în jurul orei 14:15, ora României, cotaţia era de 1,3647 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu peste un ban (119 lei vechi, 0,51%) faţă de dolar, de la 2,3286 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3405 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,69% pe an faţă de 4,49% pe an cît era la finalul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 6,76% pe an, de la 5,54% pe an, cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut, ieri, la 6,25-6,75% pe an ca urmare a scăderii uşoare a lichidităţii băncilor. BNR a atras, ieri, 2 miliarde de lei (626 de milioane de euro) în depozite cu scadenţă la două săptămîni de la băncile comerciale participante la licitaţie, la o dobîndă anuală medie de 6,6%. Dobînda maximă acceptată de BNR a fost de 7% pe an.