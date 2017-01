Vînzările de valută au depreciat euro la 3,3637 lei

Leul s-a apreciat, ieri, cu aproape un ban (0,29%) faţă de moneda europeană pînă la 3,3637 lei/euro, ca urmare a vînzărilor de valută de natură comercială din prima parte a zilei, susţin dealerii. \"Leul s-a apreciat uşor în primele ore de tranzacţionare, după care cursul a stagnat pe la 3,3620-3,3640 lei/euro, în condiţiile în care investitorii străini au arătat un interes destul de scăzut faţă de leu\", a spus dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea. În deschiderea şedinţei valutare de ieri, euro era cotat la 3,3680-3,3720 lei, iar ulterior leul s-a apreciat pînă la 3,3600-3,3650 lei/euro. În jurul orei 14, euro era cotat la 3,3615-3,3665 lei. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3637 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale, cu aproape un ban (0,29%) faţă de euro, de la 3,3735 lei/euro, cît era joi.

Majoritatea monedelor ţărilor din regiune au avut, de asemenea, tendinţe de apreciere faţă de moneda europeană, în prima parte a zilei de ieri. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei de ieri, între 1,4105 şi 1,4142 dolari/euro, iar în jurul orei 14, ora României, cotaţia era de 1,4123 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,22%) faţă de dolar, de la 2,3890 lei/dolar, cît era joi, la 2,3837 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,12% pe an, faţă de 7,02% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 8% pe an, de la 7,88% pe an cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel ridicat, de 7,5-8% pe an, ca urmare a nevoii de lichiditate din piaţă.