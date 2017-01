Vînzările la carnea de porc, în cădere liberă

De cînd s-a anunţat că şi în România a ajuns carne contaminată cu dioxină din Irlanda, vînzările la carnea de porc au început să scadă şi se aşteptă să continue scăderea cu pînă la 30% în perioada următoare, a declarat, ieri, preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), Sorin Minea. „De cînd România a fost informată că a realizat importuri de carne contaminată cu dioxină, vînzările la carne au început să meargă din ce în ce mai prost şi se aşteaptă să scadă în continuare”, a spus preşedintele ARC. Potrivit acestuia, firmele au început deja să pună afişe în vitrine prin care menţionează ţara de provenienţă a produselor din carne din incinta magazinului. Referitor la cele peste 99 de tone de preparate din carne infestată cu dioxină din Irlanda ce nu au fost încă sechestrate, Minea a explicat că, potrivit faptului că în România se consumă de la 1.500 tone la 1.800 tone de carne pe zi, această carne ar putea să nu se mai afle pe piaţă, fiind deja consumată. Producătorii români de carne de porc cer ca în magazine să fie afişată ţara din care provine carnea, astfel încît consumatorul să ştie ce cumpără, declara directorul executiv al Patronatului Român al Cărnii de Porc, Stanca Tudor. „Sînt ţări cum este Grecia, unde se afişează ţara de provenienţă. De doi ani cerem şi noi acest lucru, dar am fost refuzaţi pe motiv că e discriminare”, a spus reprezentanta patronatului. Ea a adăugat că producătorii români de carne de porc ar trebui să fie avantajaţi de scandalul dioxinei din carnea de porc importată din Irlanda, pentru că produsele autohtone sînt sigure. Potrivit datelor furnizate de patronat, 70% din materia primă pentru industria de procesare a cărnii provine din import. Menţionăm că, în România, au ajuns în total 133,6 tone de carne din Irlanda, dintre care 3,6 tone via Belgia, 70 de tone via Ungaria, 40 de tone pe relaţia Franţa iar ieri dimineaţă, conform unei notificări de la Comisia Europeană, au fost anunţate încă 20 de tone intrate în România prin Italia. Numai 34 de tone de carne contaminată cu dioxină au fost puse sub sechestru, în timp ce peste 99 de tone nu au fost găsite pînă în prezent.