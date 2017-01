Vioară Stradivarius descoperită în casa unor rromi din Piaţa Ovidiu

Poliţiştii de frontieră constănţeni au făcut, ieri dimineaţă, o captură mai puţin obişnuită. În urma unei descinderi la domiciliul unor rromi care locuiesc în zona Piaţa Ovidiu, din Constanţa, poliţiştii au descoperit o vioară care, potrivit primelor evaluări, pare a fi un Stradivarius furat din Belgia. Ofiţerii din cadrul Biroului de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere au obţinut în urmă cu două săptămîni informaţia conform căreia, la sfîrşitul anului trecut, doi fraţi de etnie rromă de 20 ani şi respectiv 25 de ani, din Constanţa, ar fi adus în ţară, din Belgia, o vioară Stradivarius despre care se bănuieşte că a fost furată. Poliţişti sub acoperire ai Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa l-au contactat pe unul dintre fraţi şi au negociat cumpărarea viorii, după ce s-au dat drept colecţionari de obiecte de artă. Au urmat mai multe întîlniri şi într-un final, rromii le-au propus ofiţerilor sub acoperire vînzarea viorii contra sumei de 10.000 de euro. Întrucît existau informaţii potrivit cărora în locuinţa părinţilor celor doi rromi s-ar afla şi alte obiecte de patrimoniu, poliţiştii au solicitat judecătorilor emiterea unor mandate de percheziţie pentru două case în care locuiau părinţii şi unul dintre fraţi. Ieri dimineaţă, în jurul orei 06.30, o echipă mixtă formată din poliţişti de frontieră şi ofiţeri ai Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Constanţa sub supravegherea unui procuror a descins în foţă în locuinţa părinţilor celor doi rromi. „În urma percheziţiei domiciliare pe un şifonier, înfăşurată într-un material textil, a fost găsită vioara oferită spre vînzare. Instrumentul a fost ridicat în vederea expertizării şi stabilirii provenienţei sale.”, a declarat purtătorului de cuvînt al IJPF Constanţa, cms şef Adrian Burcea. Cei doi fraţi au fost duşi sub escortă la sediul IPJ Constanţa pentru continuarea cercetărilor şi, ieri după amiază, tinerii au fost audiaţi de un procuror. În cursul anchetei suspecţii au declarat că anul trecut au lucrat în construcţii în Belgia, iar proprietarii unui imobil pe care l-au renovat le-ar fi făcut cadou vioara. Tot ieri, a fost audiată şi o a treia persoană, un tînăr de 24 de ani, care a lucrat cu cei doi fraţi în Belgia. Pînă la închiderea ediţiei anchetatorii nu au reuşit să stabilească cu exactitate provenienţa viorii. Mai mult există suspiciuni că aceasta ar fi un fals în ciuda inscripiţiei Antonius Stradiuarius Cremonesis din interiorul instrumentului. Purtătorul de cuvînt al IPJ Constanta, inspector Radu Croitoru a declarat că aceeaşi inscripţie atrată faptul că vioara a fost fabricată în Germania în anul 1721. Poliţiştii au luat legătura cu specialiştii din cadrul Muzeului de Artă Constanţa care şi-au declinat competenţa întrucît nu au cadre specializate în efectuarea unei expertize. Vioara va fi trimisă la Bucureşti unde se va stabili cu exactitate dacă este un Stadiuarius autentic sau un fals. Valoarea de piaţă a viorii, în situaţia în care ea este autentică, ar fi de aprox. 500 de mii de euro. Anchetatorii continua investigaţiilor pentru a stabili dacă tinerii suspecţi fac parte dintr-o reţea de hoţi şi traficanţi de obiecte de patromoniu. În cazul în care se va confirma acest lucru cei vizaţi riscă o pedeapsă cu închisoarea curpinsă între 3 şi 10 ani pentru trafic cu obiecte de patromoniu sau deţinere fără documente de provenienţă de obiecte de patromoniu.

Fost deţinător al unei astfel de viori în România, compozitorul Mădălin Voicu, aflat, ieri, în vizită la Constanţa, a neagat autenticitaea viorii. „Ca unul care am avut în casă un Stradivarius pot spune că vioara găsită în Constanţa nu are nicio valoare. Este o vioară de serie, prost întreţinută şi care are o vechime pe care eu o estimez la circa 70 de ani. După mine este un gunoi\", a spus Mădălin Voicu. Actualmente, viorile Stradivarius existente pe piaţă sînt fie în proprietatea unor colecţionari de artă, fie în posesia unor muzee de pe întreg globul. O singură vioară este de negăsit şi se bănuieşte că a dispărut odată cu scufundarea pasagerului „Titanic”. În România există o singură vioară Stradivarius care a fost achiziţionată de statul român în schimbul sumei de 70.000 de franci. Viohara a ajuns în posesia regretatului violonist Ion Voicu care a lăsat-o moştenire fiului său, Mădălin Voicu. În urmă cu trei ani, vioara a fost donată spre folosinţă pe timpul vieţii muzicianului Alexandru Tomescu.