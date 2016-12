Viol cu cântec la Topraisar!

Poveste cu iz de telenovelă la Topraisar! Polițiștii încearcă să facă lumină într-un caz în care o fată de 14 ani susține că ar fi fost violată de un vecin de 54 de ani. Mama adolescentei susține că fiul ei a văzut cum sora lui era abuzată sexual de bărbatul respectiv, însă acesta din urmă spune că totul este o înscenare. Polițiștii vor acum să afle adevărul. Oamenii legii au intrat în alertă joi noapte, în jurul orei 22.00, atunci când minora de 14 ani și mama acesteia au mers la postul de poliție Topraisar pentru a depune plângere. Femeia le-a povestit anchetatorilor că, în jurul orei 19.00, cei doi copii ai ei au mers la Ion N., de 54 de ani, din localitate, pentru a-l ajuta în gospodărie. La un moment dat, a declarat aceasta, bărbatul i-a zis băiatului de 12 ani să meargă până la magazin și să cumpere dulciuri. Copilul le-a povestit anchetatorilor că a simțit că urma să se întâmple ceva rău cu sora lui, așa că, în loc să plece, s-a ascuns în curte, iar după câteva minute a privit pe fereastră în casă. Băiatul spune că l-a văzut pe Ion N. dezbrăcat, întreținând raporturi sexuale, cu forța, cu sora lui. Fără să stea pe gânduri, a intrat în casă și a scăpat-o pe fată din mânile bărbatului. Cei doi adolescenți au fugit apoi acasă.

ÎNSCENARE Bărbatul acuzat de viol susține, însă, că totul este o înscenare pusă la cale de mama fetei pentru a-i cere bani. „Soția mea este grav bolnavă de patru ani, iar din noiembrie anul trecut fata lucra la noi în casă. Făcea curat, spăla și mai aranja prin curte. Îi dădeam 400 de lei pe lună. În decembrie am prins-o în locuință cu doi tineri. Am chemat-o pe maică-sa și i-am spus ce s-a întâmplat, iar apoi i-am zis să își ia odorul acasă. Pentru că sunt săraci, eu și femeia mea am zis să îi mai dăm o șansă ca să câștige și ea un ban. Pe lângă „salariu“, eu îi mai trimiteam acasă și alimente. Aseară (joi - n.r.), însă, au avut un plan... Mi-au pus două perechi de chiloți lângă pat. Eu nu știam nimic de ei, i-am văzut când a venit Poliția. A fost o înscenare. Eu nu i-am făcut nimic. Totul a fost plănuit de maică-sa, ca să le dau bani“, a declarat Ion N., bărbatul suspectat de viol. Fata a fost dusă, vineri dimineață, de lucrătorii Secţia 9 Rurală Topraisar, la sediul Serviciului de Medicină Legală Constanţa, pentru efectuarea unei expertize medico-legale. În funcție de acest răspuns, oamenii legii urmează să ia măsurile legale.