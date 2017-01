Violată şi omorîtă în bătaie de fiul concubinului

Un bărbat din localitatea Tîrguşor trăieşte de mai bine de cinci ani o dramă continuă. Vasile Tămăzlăcariu, de 58 ani, are patru copii: unul avocat în Spania, altul stabilit cu familia în Italia, un al treilea căsătorit în Constanţa şi pe mezinul Vasile V. Tămăzlăcariu, de 28 ani, care a rămas lîngă părinţi în localitatea natală. Capul familiei spune că în urmă cu cîţiva ani, fiul său Vasile a avut un accident de maşină şi a rămas cu sechele. “S-a înhăitat cu cîţiva infractori din zonă şi au furat o Dacie. Au fugit cu autoturismul, iar în apropiere de Medgidia şoferul a pierdut controlul direcţiei şi au sărit de pe un pod, prăbuşindu-se într-o prăpastie. Fiul meu s-a ales cu grave lovituri la cap. De atunci, de fiecare dată cînd bea, pur şi simplu înnebuneşte şi face tot felul de prostii, devenind şi foarte violent”, a spus Vasile Tămăzlăcariu. La scurt timp după acest accident, fiul cel mic a furat din casă peste un milion şi jumătate de lei, bani obţinuţi de părinţii săi pe timpul verii pentru a-şi putea asigura cele necesare sezonului rece. “A luat banii şi a plecat cu ei la cîrciuma din comună. S-a întors acasă beat şi fără un sfanţ în buzunar”, a spus Vasile Tămăzlăcariu. El susţine că soţia lui nu a mai suportat prostiile pe care le tot făcea fiul său, a cedat psihic şi s-a otrăvit. La aproape cinci ani de la moartea nevestei, în urmă cu trei luni, capul familiei Tămăzlăcariu a cunoscut o altă femeie, Georgeta Mandrek, de 51 ani, cu care a ales să trăiască în concubinaj. Însă dramele din viaţă bărbatului nu aveau să se oprească. “Luni, pe timpul zilei, băiatul a fost cu mine să mă ajute la nişte lucrări de construcţii. Spre seară, cînd ne-am încheiat treaba, eu am cumpărat o bere şi m-am dus acasă, unde mă aştepta concubina, iar fiul meu a plecat în sat”, a povestit Vasile Tămăzlăcariu. El spune că, pe la ora 22.00, fiul său s-a întors acasă însoţit de un prieten, Niculae Gemal, de 27 ani, din localitate, ambii fiind în stare de ebrietate. “Au continuat să bea încă vreo oră. Apoi au început să îi facă avansuri concubinei mele şi au încercat să o forţeze să întreţină relaţii sexuale cu ea. Eu am intervenit să o apăr, dar fiul meu a sărit la mine şi m-a lovit cu pumnii pînă am căzut la pămînt”, a adăugat tatăl băiatului. Speriată de agresivitatea celor doi tineri, concubina a ieşit din casă şi a rupt-o la fugă. Femeia a reuşit să sară cîteva garduri şi să ajungă pe malul pîrîului care traversează comuna, unde a fost prinsă din urmă de cei doi tineri. Cîteva zeci de minute mai tîrziu, Georgeta Mandrek a fost găsită de medicii de pe ambulanţă zăcînd fără suflare, pe pămînt, într-o baltă de sînge. La locul evenimentului au ajuns şi poliţiştii din localitate, ofiţeri ai Serviciului de Investigaţii Criminale din IPJ Constanţa, precum şi un procuror criminalist. În urma primelor verificări efectuate, anchetatorii au stabilit că Vasile V. Tămăzlăcariu şi Niculae Gemal au ajuns-o din urmă pe femeie şi au trîntit-o la pămînt, au violat-o şi au suspus-o la perversiuni sexuale anale, după care, pentru a-i aplica o corecţie că nu a acceptat de la bun început şi i-a făcut să alerge după ea, au lovit-o cu pumnii şi picioarele pînă cînd victima a rămas fără suflare. Crezînd că femeia este doar în stare de inconştienţă, tot ei au fost cei care au solicitat intervenţia ambulanţei. Oamenii legii i-au reţinut pe cei doi agresori pe bază de ordonanţă, urmînd ca aceştia să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru omor calificat.