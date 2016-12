Violator căutat de polițiști!

Polițiștii constănțeni încearcă să dea de urma unui bărbat care, duminică dimineață, a atacat și violat o femeie în localitatea Valu lui Traian. Oamenii legii spun că victima a fost acostată în timp ce se afla pe Calea Dobrogei. Agresorul a tras-o sub un pod, unde a bătut-o și a forțat-o să întrețină raporturi sexuale. După ce a batjocorit-o, individul i-a furat o verighetă din aur. „Cred că era ora 5.00. Eu voiam să ajung la cumătra mea. M-a luat pe sus și m-a băgat sub pod. M-a bătut, mi-a dat cu pumnii în față și m-a batjocorit. Nu am apucat să țip. Îl cunoșteam din vedere, l-am mai văzut prin comuna Valu lui Traian. Era beat, cred că doar ce ieșise dintr-un local, de la o nuntă. Când am reușit să scap, am fugit în stradă și am început să țip după ajutor. M-au văzut niște vecini care au sunat imediat la 112“, a declarat victima, Elena T., de 58 de ani. Femeia a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a rămas internată. Anchetatorii au dezvăluit că suspect de comiterea acestei fapte este un bărbat de 46 de ani, din Medgidia. Până în prezent, polițiștii nu au reușit, însă, să dea de urma lui. Se pare că nenorocirile se țin lanț de familia victimei. Anul trecut, pe 8 iulie, nepoții Elenei T., de 11 și, respectiv, 12 ani, au murit înecați într-un bazin de colectare a apei pluviale, construit în vecinătatea autostrăzii, în dreptul comunei Valu lui Traian. Trupurile neînsufleţite ale celor doi fraţi au fost descoperite de doi bărbaţi care se întorceau de la câmp cu o căruţă. Poliţiştii cred că băieţii au intrat în bazin pentru a se scălda, fără să realizeze cât de adâncă este apa. „Au plecat de acasă sâmbătă seară, la joacă, dar nu s-au mai întors. I-am căutat disperată toată ziua de duminică, pe unde ştiam eu că mai merg, dar nu am reuşit să dau de urma lor. M-am temut de o nenorocire şi uite că s-a întâmplat”, declara Magdalena Tătaru, mama celor doi băieţi.