Violator condamnat definitiv

Curtea de Apel Constanţa a respins, vineri, recursul formulat de Orhan Gelmambet, de 34 de ani, din localitatea Castelu, împotriva deciziei Judecătoriei Medgidia de a-l condamna la şapte ani de puşcărie pentru viol. Magistraţii au menţinut sentinţa instanţei de fond, care este definitivă. Conform anchetatorilor, bărbatul a consumat în exces băuturi alcoolice, apoi a intrat în casa unei vecine, pe care a bătut-o şi a violat-o. Obosit, agresorul a adormit în patul victimei, unde a şi fost găsit de poliţişti. Totul s-a petrecut pe 12 noiembrie 2013, în jurul orei 5.00, în localitatea constănţeană Castelu. Potrivit anchetatorilor, Orhan Gelmambet s-a îmbătat criţă în barul din localitate. La plecare, individul şi-a adus aminte că vecina lui, o femeie de 66 de ani, locuieşte singură. Fără nicio ezitare, el a dat buzna peste bătrână, a lovit-o cu pumnul în faţă, a ameninţat-o şi a siluit-o.

A ADORMIT ÎN PATUL VICTIMEI Victima le-a povestit poliţiştilor că l-a rugat în nenumărate rânduri pe agresor să o lase în pace, dar nu a reuşit să-l înduplece. „Era în jurul orei 5.00, când am auzit un zgomot puternic. M-am dus să văd ce s-a întâmplat şi am fost lovită cu pumnul în ochi. Nu am mai văzut nimic. Am căzut la pământ şi el s-a urcat peste mine şi m-a violat. I-am zis să mă lase în pace, că sunt mai mare decât mama lui, dar degeaba. Era băut!“, a declarat femeia. Victima a reuşit să scape abia câteva zeci de minute mai târziu. „După ce m-a chinuit, s-a pus în pat şi s-a culcat. Eu am fugit şi m-am întâlnit pe stradă cu câţiva oameni, pe care i-am rugat să sune la Poliţie. Le-am povestit ce mi s-a întâmplat“, a adăugat femeia. În ajutor au fost trimise mai multe echipaje din cadrul Secţiei 4 de Poliţie Rurală Medgidia. În momentul în care au intrat în casa victimei, oamenii legii l-au găsit pe suspect dormind în pat. L-au trezit şi l-au dus la post. În timpul audierilor, Gelmambet nu şi-a recunoscut fapta. Victima a fost transportată la spital, iar Orhan Gelmambet a fost arestat preventiv.