Violator condamnat definitiv la opt ani de închisoare

Curtea de Apel Constanţa a menţinut, ieri, pedeapsa de opt ani de închisoare primită de Alin Constantin Argintaru din partea judecătorilor de la Judecătoria Medgidia, iar decizia este definitivă. Dosarul lui a trecut şi pe la Tribunalul Constanţa, care a fost de acord cu sentinţa de fond. Argintaru a fost judecat pentru viol, lipsire de libertate şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Potrivit procurorilor, tînărul, în vîrstă de 25 de ani, patronul unui internet-café din comuna constănţeană Ostrov, este acuzat că, în urmă cu un an, ar fi violat, sub ameninţarea armei, două adolescente din localitate, care l-au şi denunţat. În plîngerea formulată, cele două victime susţin că Alin Constantin Argintaru le-ar fi acostat în locuri publice şi, ulterior, le-ar fi forţat să întreţină cu el raporturi sexuale sub ameninţarea unui pistol cu aer comprimat. Iordănica Cîntăbine, de 16 ani, a declarat în faţa procurorilor că, în luna septembrie 2007, Argintaru ar fi acostat-o într-un bar din localitate, a obligat-o să urce în maşina lui, a dus-o într-o zonă pustie, unde i-a pus pistolul la tîmplă şi a forţat-o să întreţină cu el relaţii sexuale, chiar în autoturism. Iordănica Cîntăbine le-a mai spus oamenilor legii că, după ce ar fi batjocorit-o, Argintaru ar fi dus-o pînă acasă cu maşina şi ar fi lăsat-o în faţa porţii, ca şi cînd nimic nu s-ar fi întîmplat. Povestea s-a repetat după două săptămîni, de această dată victima fiind Zînica Vasilescu, de 18 ani, elevă la liceul din Ostrov. Aceasta le-a spus anchetatorilor că Argintaru ar fi forţat-o să se urce în autoturismul lui şi ar fi condus-o la internet-café-ul pe care tînărul îl administrează, unde, sub ameninţarea unei arme, a violat-o. În timpul audierilor, atît la Parchet, cît şi la instanţă, Alin Constantin Argintaru a negat cu vehemenţă acuzaţiile care i se aduc. Cu toate că avocatul a susţinut că tînărul este nevinovat, judecătorii au constatat că dovezile procurorilor sînt întemeiate şi l-au condamnat definitiv la ani grei de închisoare.