Violator în serie, arestat

Data de 13 i-a purtat ghinion lui Octavian Valeriu Cernat, de 27 de ani, din Buzău. El a fost prins, miercuri noaptea, după ce sechestrase în lift o tînără. Poliţiştii au auzit strigăte de ajutor venind dinspre blocul O2, situat pe strada Soveja şi, ajunşi în scara blocului respectiv, l-au găsit pe bărbat cu un cuţit la gîtul unei tinere de 22 de ani. Bărbatul a fost încătuşat şi dus la secţia de poliţie. În timpul cercetărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul ar putea fi autorul altor patru cazuri asemănătoare, reclamate de mai multe femei care susţineau în plîngerile formulate că au fost sechestrate în lift, li s-a pus un cuţit la gît şi apoi agresorul a încercat să le violeze. Anchetatorii au stabilit modul în care opera violatorul. El îşi alegea victimele din rîndul fetelor tinere, le urmărea pînă ajungeau la scara blocului şi, cînd prindea momentul propice, se furişa după ele în bloc şi intrau împreună în lift. Bărbatul le ameninţa cu cuţitul şi le obliga să întreţină cu el raporturi sexuale orale. Totul se petrecea în cîteva minute, cît dura ca liftul să ajungă la diferite etaje. După ce liftul ajungea la destinaţie, bărbatul ieşea şi o lua la fugă. Tînărul a reuşit să agreseze în acest fel, în perioada iunie - august, şase tinere constănţence cu vîrste cuprinse între 18 şi 28 de ani. Deşi le punea cuţitul la gît, tînărul nu le lovea sau brusca pe victime şi chiar ar fi dat dovadă de “înţelegere” în unele cazuri, mulţumindu-se să se autosatisfacă în faţa lor. În această situaţie s-a aflat una dintre victime care era însărcinată şi alta care avea aparat dentar. Prima agresiune, petrecută pe 19 iunie, a fost şi cea mai gravă dintre toate pentru că Octavian Valeriu Cernat a prins-o în lift pe o constănţeancă de 26 de ani şi, după ce, sub ameninţarea cuţitului, a obligat-o să facă sex oral, a întreţinut cu ea şi un raport sexual normal. Seria violurilor a continuat cu o tînără de 18 ani, pe care a urmărit-o după ce aceasta a ieşit dintr-un magazin din apropierea blocului în care locuia. Alte trei plîngeri de tentative de viol au fost înregistrate la Secţia 4 Poliţie. Una s-a petrecut în noaptea de 24 spre 25 iunie, la un bloc de pe strada Soveja, victima avînd 28 de ani, cea de-a doua a avut loc pe 5 iulie, în liftul unui bloc de pe strada Dezrobirii, victima avînd, de asemenea, 28 de ani, iar ultima tentativă de viol a fost săvîrşită pe 11 august, pe strada Brătianu, victima avînd 21 de ani. Toate cele şase victime au precizat în declaraţiile date la poliţie că agresorul ar avea pe mîna dreaptă un tatuaj mare. Detaliul acesta, dar şi modul identic de operare al individului, i-a condus pe poliţişti către persoana lui Octavian Valeriu Cernat. Anchetatorii spun că tînărul locuieşte în Buzău cu familia sa şi are şi are chiar şi o iubită cu care ar fi venit pe litoral în căutarea unui loc de muncă în perioada estivală. Bărbatul a lucrat ca barman, în diverse baruri şi restaurante din Constanţa. Cercetările au evidenţiat faptul că tînărul este recidivist, avînd la activ numeroase infracţiuni de furturi şi conducere fără permis. El a fost prezentat ieri procurorilor constănţeni, iar aceştia au trimis dosarul instanţei. După mai multe ore de audieri, judecătorii au dispus arestarea preventivă a lui Cernat pe o perioadă de 29 de zile, pentru un viol şi cinci tentative de viol. Cercetările continuă, anchetatorii bănuind că numărul femeilor agresate de Cernat ar putea fi mult mai mare.