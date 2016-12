Violator trimis în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată a lui Ionel Mureşan, de 22 de ani, care la sfârşitul lunii iunie a violat o adolescentă de 13 ani. Potrivit anchetatorilor, prima înfăţişare a procesului în care Ionel Mureşan este cercetat pentru viol, va avea loc pe data de 17 august. Potrivit rechizitoriului, pe 27 iunie, victima E. F. a fost acostată pe o stradă din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, de un consătean, care a târât-o în curtea liceului „I.C. Brătianu” şi a violat-o într-o toaletă dezafectată. „Mă întorceam din centrul comunei şi în timp ce mergeam pe stradă, un băiat a intrat în vorbă cu mine. I-am spus să mă lase în pace şi să îşi vadă de drum. El se tot ţinea după mine şi eu i-am zis să îşi găsească o fată de vârsta lui cu care să stea de vorbă. Apoi el mi-a zis că are 14 ani şi are chef să facă sex cu mine. Am început să ţip şi atunci, cu o mână m-a imobilizat, iar cu cealaltă mi-a acoperit gura. Mi-a zis că dacă nu fac ce zice el mă omoară şi m-a înţepat cu ceva la gât, cred că era un cuţit, pentru că nu am văzut. M-a dus cu forţa în curtea şcolii, într-o toaletă unde m-a trântit jos şi m-a violat”, a declarat victima. Adolescenta a adăugat că în timpul actului sexual a ţipat, însă nu a auzit-o nimeni şi după ce a batjocorit-o şi a ameninţat-o să nu spună nimic din ce s-a întâmplat, agresorul a sărit pe un geam şi a plecat. Victima împreună cu părinţii s-au prezentat la poliţie şi le-a povestit oamenilor legii cele întâmplate. După numai câteva ore, agresorul a fost prins şi reţinut. El le-a declarat anchetatorilor că a întreţinut relaţii sexuale cu minora, însă cu acordul ei. Minora a fost supusă unei examinări la Serviciul de Medicină Legală Constanţa, iar medicii legişti au confirmat violul şi faptul că adolescenta era virgină. Ea a declarat că îşi doreşte ca agresorul să îşi petreacă restul vieţii în închisoare. „Pentru ce mi-a făcut nu merită să stea în libertate. A fost îngrozitor prin ce am trecut. Cinstea mea unde este? Nu vreau bani, nu vreau nimic de la el, doar să stea tot restul vieţii în închisoare. Nu s-a gândit la mine că sunt minoră şi că eram virgină? Putea să aleagă orice altă fată din sat, care să fie de vârstă cu el. M-a nenorocit. Nu vroiam să îmi încep viaţa sexuală aşa devreme şi cu atât mai puţin în acest fel”, a spus victima violului.