Violatorii unui adolescent, trimiși la închisoare

Au bătut și au violat un adolescent de 16 ani, din localitatea constănţeană Lanurile, iar acum vor plăti pentru fapta lor. Este cazul a patru tineri care își vor petrece următorii ani în penitenciar, după ce au fost condamnați definitiv, ieri, de Curtea de Apel Constanța. Conform deciziei judecătorești, Marius Bălțătescu și Alexandru Feraru, care aveau 17 ani la data comiterii infracțiunii, și Vasilică Neacşu, de 16 ani, vor fi închiși câte doi ani într-un centru de detenție, iar Cornel Hurmuz, de 24 de ani, va sta patru ani în spatele gratiilor. Procurorii care i-au trimis în judecată spun că acest caz a ajuns în atenția lor pe 16 mai 2014, atunci când victima a mers la Poliţie şi a reclamat că a fost violată de patru indivizi. Povestea cutremurătoare a ajuns mai întâi la urechile mamei sale. „Mi-a zis că a mers la un grătar, la vărul lui. El tocmai plecase spre casă de la ferma unde este angajat să aibă grijă de vaci. L-au chemat în curte să mănânce cu ei. Când a intrat, a văzut că acolo mai sunt încă trei băieţi din sat. La grătar, au băut un şpriţ. La un moment dat, cei patru indivizi l-au băgat în casă, l-au bătut cu o coadă de mătură şi l-au obligat să întreţină raporturi sexuale orale. Unul dintre ei, Cornel Hurmuz, a vrut să facă sex anal cu el, dar fiul meu a început să plângă şi l-a lăsat în pace. Mie nu mi-a spus nimic, pentru că l-au ameninţat că, dacă vorbeşte cu cineva despre ce a păţit, îl snopesc în bătaie. Nu ştiu care dintre ei s-a scăpat şi au început să se audă vorbe prin sat. Apoi, vărul lui, Alexandru Feraru a venit la noi acasă. A spus că vrea să discute ceva cu băiatul meu. Voia să dea în el, ca nu cumva să spună ceva la Poliţie. L-a avertizat că, dacă nu tace, îl aduce cu pătura acasă. De frică, băiatul meu s-a dus direct la Poliţie“, a povestit la acea dată Maria Răducescu, de 49 de ani, mama victimei.

ACUZAȚII RECUNOSCUTE

La scurt timp de la debutul anchetei, poliţiştii i-au identificat şi reţinut pe cei patru suspecţi. În faţa oamenilor legii, indivizii au susţinut, inițial, că actele sexuale au avut loc cu acordul victimei. „Am făcut un grătar şi unul dintre prietenii mei l-a întrebat dacă vrea să facă treaba asta. El a spus că da. Acum îmi pare rău, nu am mai făcut aşa ceva niciodată. Nu l-am ameninţat“, a declarat Cornel Hurmuz. „Nu ştiu ce a fost în capul meu, nu am băut nimic, pur şi simplu am făcut asta. S-a întâmplat... El a vrut! Am intrat pe rând şi stăteam şi priveam pe fereastră. Nu m-am dus să îl bat. Când am auzit ce se spune în sat, am mers să vorbesc cu maică-sa. Nu l-am ameninţat“, a susţinut și Alexandru Feraru, vărul victimei. În acelaşi timp, cel care a organizat petrecerea a recunoscut că adolescentul de 16 ani a fost bătut. Acesta a susţinut, însă, că nici el, nici amicii lui nu l-au lovit pe minor pentru a-l determina să întreţină raporturi sexuale. „Prietenii mei l-au chemat. Voiau să râdă de el, că a fost văzut când făcea chestii necurate cu animale. De asta l-au bătut, ca să povestească ce a făcut el. Eu nu am fost de acord, dar până la urmă am mers şi eu în casă. Dar nu l-a obligat nimeni să facă sex oral“, a spus Marius Bălțătescu. În timpul audierilor, cei patru s-au răzgândit și şi-au recunoscut faptele.