Violenţele din România îndepărtează turiştii străini

Numărul turiştilor străini în România va scădea în acest an ca urmare a degradării imaginii ţării, pe fondul violenţelor care au avut loc în ultimele zile în centrul Capitalei, iar cu cât acestea vor dura mai mult, cu atât diminuarea va fi mai drastică, spun reprezentanţii agenţiilor de turism. Turoperatorii afirmă că violenţele din centrul Bucureştiului afectează imaginea turismului românesc într-un moment critic, când în Europa se desfăşoară târguri de turism unde se fac contracte şi se distribuie broşuri cu ofertele din acest an. \"Sunt acum la târgul de turism de la Stuttgart şi aici toată lumea ne întreabă ce se întâmplă în România. La fel s-a a fost şi ieri, la târgul de turism de la Viena. Aceste violenţe erau tot ce ne lipsea. Şi aşa avem o imagine negativă în Europa\", a spus Gheorghe Mărginean, proprietarul agenţiei de turism Karpaten. El a afirmat că există un precedent recent al turismului afectat de violenţele din stradă, creat anul trecut de ţările din nordul Africii, iar România s-ar putea afla într-o situaţie similară. \"Piaţa este foarte sensibilă la aşa ceva şi vom pierde o parte din turiştii străini. Turoperatorii din sudul Germaniei, cu care am contracte, deja întreabă care este situaţia în România\", a adăugat Mărginean. Numărul de turişti străini care vor veni în acest an în România va fi afectat oricum de degradarea situaţiei economice din mai multe state ale UE, crede Gheorghe Fodoreanu, proprietarul agenţiei de turism Invitation Romania Travel. Dacă la aceasta se adaugă şi violenţele din ultimele zile din Bucureşti, efectele negative se amplifică. \"Orice eveniment negativ public dintr-o ţară, de la gripa aviară la inundaţii, cutremur sau accident aviatic, imediat, dar absolut imediat, intră într-un barometru de apreciere a destinaţiei respective, cu efect negativ. Nimeni nu vrea să îşi facă vacanţa într-o destinaţie cu probleme de securitate\", a afirmat el. Fodoreanu a mai spus că dintre turiştii europeni, cei mai sensibili la evenimentele negative din ţările unde intenţionează să-şi facă vacanţele sunt francezii, belgienii, germanii şi nordicii. Cei care ar renunţa la România ar putea alege, potrivit agenţiilor de turism, litoralul bulgăresc sau circuite culturale în ţări precum Cehia sau Italia. Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Corina Martin, crede că dacă violenţele s-ar opri acum sau în cel mult câteva zile, scăderea numărului de turişti străini din acest an nu va depăşi 10%. \"Pe turişti străini îi afectează aceste lucruri şi nu mai vin, la fel cum nici românii nu s-au mai dus în vacanţe în nordul Africii. Dacă violenţa şi vandalizările vor continua mai mult de câteva zile, am putea avea scăderi mult mai mari de 10%\", a mai spus Martin.